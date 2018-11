Dag 48: knetterend verhoor van zussen Astrid en Sonja Holleeder

'Je liegt Boxer!'

Willem Holleeder krijgt als laatste het woord. Hij twijfelt of hij vragen wil stellen. "Ik weet wel dingetjes, maar het is allemaal voorbereid..."



Sonja: "Ik zweer het op de dood van mijn kinderen dat het waar is wat ik vertel."



Holleeder: "Je liégt Boxer (Sonja's bijnaam voor zijn oudste zus)! Jij moet vanavond in de spiegel kijken. Je bent veranderd. Je bent een leugenaar. Als je dan toch zo bijdehand bent: waarom heb jij dan een ander slot op de deur gezet?"



Sonja: "Omdat Cor zo vervelend was in die tijd. Niet omdat jij me gezegd had dat Cor gevaar liep."



Holleeder: "Het is makkelijk om mij overal de schuld van te geven. Waarom heb ik dat miljoen betaald dan (om het conflict tussen Cor van Hout en hemzelf en rivalen Sam Klepper en John Mieremet te sussen)? Waarom zou ik dat betalen als ik wilde dat Cor werd doodgeschoten? Dan hield ik dat miljoen wel in mijn zak, toch? Je bent een leugenaar. Boxer, weet je..."



Rechter Wieland: "Ik heb het gevoel dat ik naar een tenniswedstrijd zit te kijken tussen professionele tennissers. Het gaat zo snel en de bal is nog niet uit..."



Holleeder: "Boxer, je liegt. Luister heel goed, Boxer, en ga niet tegen me in. Dat jij liegt moet je zelf weten, maar je moet je schamen. Jij bent niet goed, jij. Ga niet tegen me in... Wie heeft voor jou een woning geregeld zodat je veilig was?"



Sonja: "Vuile leugenaar... Slaap lekker, Wim."



Holleeder: "Ik slaap lekker hoor, maak je geen zorgen. Ik vind het wel erg hoor, dat jullie de stekker d'r uit hebben willen trekken (toen hij aan de hartbewaking lag), haha."



Sonja: "We hadden het moeten doen. Jij hebt geen enkele empathie, jij. Waarom mocht ik tossen op mijn kinderen dan, wie het eerste zou gaan? Zweer jij op (Holleeders zoon) dan dat dat niet waar is?"



Holleeder: "Boxer, ik zweer het op (de naam van zijn zoon).."



Sonja: "Dat heb je al eerder gedaan, hé, zweren op je zoon. Je hebt toen ook gezworen dat je mijn kinderen zou doodschieten als ik je niet zou zeggen waar Cor was."