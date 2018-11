Dag 48: Astrid en Sonja Holleeder weer aan het woord

David Denneboom

De rechtbank gaat verder met bespreking van de vordering van David Denneboom, die op 17 mei 2004 een kogel in zijn been kreeg toen zijn zakenrelatie Willem Endstra op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid werd geliquideerd.



Denneboom heeft een schriftelijke verklaring ingebracht waarvan hij niet wil dat de rechtbank die bespreekt, omdat hij volgens zijn advocaat 'zo veel mogelijk buiten de publiciteit wil blijven'. De rechtbank gaat daar mee akkoord.



Raadsvrouw Mireille Lousberg vordert namens zakenman Denneboom een schadevergoeding voor de medische kosten aan zijn knie, omdat hij niet verzekerd was. Ook nam hij beveiligingsmaatregelen. Hij was bang dat de schutters na 17 mei 2004 'nog naar hem op zoek waren' omdat hij een belangrijke getuige was. Hij was er ook niet helemaal zeker van dat Endstra het belangrijkste doelwit was geweest. Nadat hij steeds dezelfde auto bij zijn woning had gezien, nam hij een week persoonbeveiliging. Ook andere beveiligingsmaatregelen, met name aan zijn oude en zijn nieuwe woning, nam hij vanwege de moord op Endstra.



Denneboom kocht in 2005 een woning op Ibiza. Ook dat huis liet hij beveiligen, omdat de verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie van Endstra nog niet waren gearresteerd. Het was oorlog in de Amsterdamse onderwereld. Mijn cliënt had het gevoel dat het nog niet rustig was. Mijn cliënt was met zijn volledige naam genoemd in de media."



Denneboom heeft geen facturen meer. Hij heeft de gemaakte kosten geschat, volgens zijn advocaat 'in lijn met de wet'. Hij en zijn persoonlijke assistent schatten de kosten van zijn alarminstallatie op 8.000 euro. Denneboom vordert ook vergoeding voor de reiskosten van en naar zijn advocaat en de kosten door zijn vernielde kleding.



Voor zijn 'immateriële schade' vordert hij ook een fors bedrag. "De door mijn cliënt geleden fysieke en psychische schade is enorm," zegt advocaat Lousberg. "Hij heeft onbeschrijflijke pijnen gehad doordat een kogel dwars door zijn knie was gegaan. Van een vitale jonge vader veranderde hij in iemand die afhankelijk was en moest revalideren."



Denneboom moet nog steeds drie keer per week sporten om zijn knie in beweging te houden. De psychische klachten door 'de doodsangsten' die de zakenman had doorgemaakt, maakte hem achterdochtig en angstig. "Hij liet zich tegen zijn zin leiden door angsten." Ook in het buitenland voelde Denneboom zich niet veilig. "Hij leefde in een gevangenis.''



Denneboom zag de liquidatie van Endstra als 'een waarschuwing' en was bang dat de daders hem alsnog zouden doodschieten. Hij was 'ongewild bekend' door de liquidatie, wat in de vastgoedwereld 'negatieve consequenties' had. Hij is blij dat Willem Holleeder is aangehouden. "Dat geeft hem enig gevoel van rust."



Dat 'zijn goede vriend en zakenpartner' Willem Endstra in zijn bijzijn werd doodgeschoten, leidde voor Denneboom tot shockschade, stelt hij.