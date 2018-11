Dag 47: Nabestaanden slachtoffers liquidaties spreken

Holleeder: 'Ontmoetingen niet zakelijk'

De geobserveerden willen steeds 'onder de radar blijven', zo veel is rechter Somsen wel duidelijk.



In 2005 is Soerel te zien als hij contact heeft met Ali Akgün. Op 1 juni 2005 vertrekt Soerel uit Purmerend, onderweg belt hij met een multomap in handen in een telefooncel. Met (de inmiddels geliquideerde) Senol Tuna loopt hij een sportschool in en uit. Hij rijdt uiteindelijk op zijn motor naar Amsterdam en ontmoet bij een winkelcentrum oud-politieman Hans van E. (later verdacht van het helpen lekken van gevoelige politie-informatie). Even later komt Soerel met Willem Holleeder vanuit de richting van het Scheepvaartmuseum aanlopen naar het Kadijksplein. Holleeder: "Ik ben Soerel wel vaker tegengekomen. Wat hij dan de rest van de dag heeft gedaan, weet ik niet."



Dino Soerel heeft in zijn eigen zaak gezegd dat er geen verband was tussen zijn ontmoetingen. Met Hans van E. sprak hij over 'plakken hasj', met Holleeder 'voerde hij gewoon normale gesprekjes'.



Twee weken na de voornoemde observatie ziet de recherche Soerel en Holleeder weer wandelen, druk in gesprek. Soerel gaat een telefooncel in, Holleeder wacht buiten. Holleeder: "Ik zat daar vaak in de buurt. Dan at ik wat of dronk ik wat. Kennelijk heb ik met Dino afgesproken, God zal weten waarom. Niet iets zakelijks of zo."



Een observatieteam ziet Holleeder in de Amsterdamse Rivierenbuurt op zijn scooter rijden in de Waalstraat. Later worden verderop drie mannen gezien, onder wie Donald Groen en Patrick R.