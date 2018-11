Dag 46: Holleeder: 'Ik heb geen moordenaars. Niet één'

Reputatie

Rechter Somsen: "Meneer Holleeder, u heeft in elk geval een reputatie in het milieu en in de media. Er wordt wel door getuigen gezegd dat daar gebruik van werd gemaakt."



Holleeder: "Ik heb me op enig moment aangesloten bij motorbende No Surrender. Ik heb gezegd: 'Als jullie daar ruchtbaarheid aan geven, wordt het weer zo'n mediahype. Als jullie dat willen, doen we dat'.



''Ik ben me daar van bewust, dat mensen er misbruik van maken dat ik die reputatie heb. Er zijn ook voorbeelden waarin ik er niét aan heb meegewerkt dat mijn reputatie werd misbruikt. Het werkt altijd, of ik er nu toestemming voor heb gegeven of niet. Of dat ik het helemaal niet weet."



Holleeder: "Ik zat een keer in een restaurant in Den Haag en toen kwam er een man naar me toe die zei: 'Ik heb betaald, is het nou over?' Ik kende heel die man niet. (Iemand had gezegd dat hij voor Holleeder moest betalen, kennelijk.) Ik zeg tegen die man: 'Er is niks aan de hand, zeg maar wie je dat heeft gezegd, dan ga ik wel met je mee. Je hoeft niks voor mij te betalen.' Op die manier werd er over mij gesproken en werden verhalen verteld.''



Kroongetuige Fred Ros schetste de organisatie rond Holleeder als een getrapte organisatie met verschillende lagen. Holleeder: "Dat moet nog maar waar zijn, hè, wat die Ros zegt..."



Verschillende getuigen, onder wie oud-ijshockeyer en vriend van veel criminelen Ferry de Kok, hebben geschetst hoe Stanley Hillis 'de touwtjes in handen had' en hoe Holleeder zich bij problemen opwierp als 'reddende engel', zogenaamd, waarna ze hun slachtoffers gingen afpersen.



Holleeder: "Dat heeft Ferry de Kok weer van John Mieremet. Ik heb hem pas gezien na 2012, voor die tijd wist hij niks van mij. Alles komt van Mieremet en dat wordt steeds herhaald door andere mensen."



Rechter Somsen: "We zouden hier natuurlijk graag met John Mieremet gesproken (geliquideerd in 2005), met Kees Houtman (geliquideerd in 2005), met Hidir Korkmaz (vorig jaar omgekomen bij een bizar visongeluk) en met Willem Endstra (geliquideerd in 2004)..."



Holleeder: "Ik had ook graag met hun hier gezeten. Ook met Thomas van der Bijl (geliquideerd in 2006). Dat was gewoon een lieve timmerman.''



Kroongetuige Fred Ros zegt dat 'de werkelijke opdracht voor de liquidatie van (mede-Heinekenontvoerder) Cor van Hout van Holleeder kwam', en dat ook Stanley Hillis en dino Soerel daar bij waren betrokken.