Dag 46: Het driemanschap Holleeder, Hillis en Soerel

'Niets te maken met Soerel'

Na een korte pauze vervolgt rechter Margo Somsen het doornemen van de stukken over de beweerde 'criminele organisatie' van Holleeder met Dino Soerel en Stanley Hillis.



Holleeder heeft altijd gezegd dat hij 'zijn eigen ding' deed en alleen 'ging sporten en drinken' met Soerel. Zakelijk hadden ze volgens hem niets met elkaar te maken.



Holleeder: "Je moet niet altijd alles willen weten van iemand. Ik zeg in de bajes altijd: zeg me niks over jouw zaak en vraag mij niks over mijn zaak. Ik wil het allemaal niet weten."



Dino Soerel vertelde dat Holleeder tijdens een etentje met hem naar buiten ging. Holleeder zou verteld hebben dat hij met Stanley Hillis aan het investeren was in een discotheek op Ibiza. Holleeder zou gevraagd hebben of hij ook wilde meedoen, maar dat wilde hij naar eigen zeggen niet.



Holleeder, nu: "Het is niet waar. We zijn wel samen naar buiten gegaan om effe een stukje te lopen en wat te dollen. Ik heb nooit geïnvesteerd in die club op Ibiza. Dat was een project van Stanley Hillis en Evert Hingst (de malafide advocaat, vermoord in 2005)."



Bij een huiszoeking bij Dino Soerel werd een briefje gevonden waarop stond dat iemand met de bijnaam 'de Haaiensnaaier' veel geld van Soerel moest krijgen. De Haaiensnaaier is volgens justitie Holleeder. Die ontkent dat.



Dino Soerel heeft gezegd 'niet te kunnen zeggen of met Haaiensnaaier Holleeder wordt bedoeld'. In een afgeluisterd gesprek zei ex-topvechter Dick Vrij tegen Dino Soerel dat hij 'de Haaiensnaaier net nog had gezien, met een nieuwe bodyguard'. Ze moeten lachen en zeggen dat het 'net een lachfilm is'.



Soerel heeft wel gezegd dat Vrij Holleeder misschien Haaiensnaaier noemde, maar hij zelf niet. Dat de 'Haaiensnaaier' in de in beslag genomen aantekeningen Holleeder is, ontkende Soerel bij het gerechtshof. De bijnaam Haaiensnaaier werd volgens Soerel 'voor meer inhalige figuren gebruikt'.



Holleeder nu: "Ik heb geen geld van Dino Soerel tegoed gehad of gekregen. Ik weet dat Dick Vrij me altijd Hollie noemt, maar de naam Haaiensnaaier is nooit voor mij gebruikt."



Dino Soerel heeft eerder gezegd dat Holleeder zijn naam had misbruikt bij het afpersen van slachtoffers. Holleeder suggereerde dat Soerel achter hem stond als hij geld eiste. Daardoor zou Soerel heel kwaad op Holleeder zijn geworden en zouden ze gebrouilleerd uit elkaar zijn gegaan. Holleeder: "Ik heb niemands naam misbruikt."



In een afgeluisterd telefoongesprek vroeg een onbekende man aan een vriendin van Dino Soerel of Soerel niet met Holleeder op trok. "Ja, maar Dino heeft zijn eigen ding en Holleeder heeft zijn eigen ding."



In Holleeders afpersingszaak Kolbak heeft de rechtbank bewezen verklaard dat Dino Soerel én Willem Holleeder op het kantoor van toenmalig advocaat Bram Moszkowicz de malafide vastgoedmagnaat samen met andere zware criminelen zo zwaar hadden bedreigd dat Endstra miljoenen begon te betalen.



Holleeder ontkent dat Soerel en hij toen samen optrokken. Soerel was daar namens Stanley Hillis en hijzelf was daar met Endstra, zegt Holleeder nu.