Dag 45: Het driemanschap Holleeder, Hillis en Soerel

Dag 45: het driemanschap en rivalen

Op de vijfenveertigste zittingsdag in het (begin februari aangevangen) proces tegen Willem Holleeder begint de rechtbank aan het dossier over de criminele organisatie die hij met, met name, de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel zou hebben gevormd.



Dat driemanschap zou via een middenkader van vooral Donald Groen, Jurmaine B. en Patrick R. twee moordcommando's hebben aangestuurd. Het ging volgens het Openbaar Ministerie om een 'Amsterdamse' groep rond Jesse R. (inmiddels veroordeeld tot levenslang) en een 'Alkmaarse' groep van met name Nederlanders van Turkse origine.



Vaak zijn dossiers over 'artikel 140' in het wetboek, over het verbod op bendevorming, een marginaal sluitstuk in grote processen over zware misdrijven zoals moorden. In het megaproces over liquidaties in opdracht van Holleeder is dit deel heel belangrijk.



De basis onder de zaak is namelijk de beschuldiging dat het driemanschap rivalen liet liquideren. In het proces tekent zich heel duidelijk een patroon af. Criminelen zeiden in hun omgeving en in meerdere gevallen ook tegen de recherche dat ze vreesden in opdracht van Holleeder en diens entourage te worden geliquideerd, waarna ze inderdaad werden doodgeschoten.



Of Stanley Hillis de gevaarlijkste in de groep was, Dino Soerel of Holleeder: daarover lopen de verklaringen van betrokkenen en andere getuigen nogal uiteen.



Advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz hebben de rechtbank aandacht gevraagd voor tal van oude dossiers van de recherche waaruit het beeld oprijst dat (bovenal) Hillis een veel groter gevaar vormde dan Holleeder. In andere stukken krijgt Soerel vooral de zwarte piet.



Die dossiers zullen deze week worden besproken.



Vandaag en morgen wil de rechtbank zo veel mogelijk paperassen bespreken die gaan over de vermoede bende waarvan Holleeder onderdeel was.



Op dinsdag komen volgens de agenda ook zijn 'persoonlijke omstandigheden' aan bod.



Donderdag is ruimte gemaakt voor de 'benadeelde partijen' zoals nabestaanden van vermoorde slachtoffers of hun advocaten. Die zullen schadevergoeding vragen. In elk geval nabestaanden van de geliquideerde vrienden Kees Houtman en Thomas van der Bijl krijgen spreektijd.



Vrijdag staan opnieuw verhoren gepland van zussen Astrid ('s ochtends) en Sonja Holleeder (in de middag). Dinsdag 27 november neemt volgens de agenda ex Sandra den Hartog opnieuw plaats in de getuigencabine van 'de bunker' in Amsterdam-Osdorp.



Daarna komt de zaak lang stil te liggen. In februari krijgt het Openbaar Ministerie het podium voor het requisitoir met de strafeis tot besluit (iedereen verwacht dat levenslang zal worden gevraagd). In maart volgt het pleidooi van Holleeders advocaten.



Nogmaals: dat is de planning. In grote processen zoals de zaak 'Vandros' kan altijd van alles voorvallen dat de boel in de war gooit. Tot nu toe valt dergelijk oponthoud overigens reuze mee.



De uitspraak van de rechtbank is voorzien in juli 2019 – anderhalf jaar na aanvang van het proces.