Dag 44: verhoor Betty Wind weer snel afgelopen

Holleeder vraagt het woord

Willem Holleeder vraagt zelf het woord. "Niets ten nadele van mevrouw Wind, maar ik heb ervaringen van voor 2006 (toen Wind nog geen TCI-officier was, dat is ze pas vanaf 2012). Ze (rechercheurs van de geheime dienst) kwamen elke dinsdagavond naar café Lexington om naar informatie over mij te vragen. Soms waren ze met z'n tweeën, soms met z'n vijven. Ze vroegen mensen of die informant wilden worden. Die wilden dan niet, maar de volgende dinsdag kwamen ze gewoon weer terug. Jan van Looijen (roemrucht chef van de Criminele Inlichtingeneenheid) was daar zelf soms ook bij."



Wind bevestigt dat ze weinig kan zeggen over de periode voor 2012, maar herhaalt dat het nu geen beleid is uitvoerig of meermaals vragen te stellen aan mensen die geen informant zijn.



"Er is niets mis mee dat de TCI actief probeert informanten te werven. Dat is juist een taak van de TCI. Maar het is niet zo dat we veel informatie hebben van mensen die geen informant zijn of dat dergelijke informatie in enig dossier is opgedoken."



Over de anekdote van Holleeder over café Lexington (ooit een geliefde kroeg van hem in Amsterdam-Zuid) herhaalt Wind niet te weten wat daar vroeger is gebeurd.



Wat de mogelijke informatie over 'Rooie Bob' B. betreft, wil Wind 'een helder kader' van de rechtbank van waarnaar ze moet zoeken in de systemen. "Ik kan niet zomaar gaan zoeken naar wat dan ook uit de afgelopen 18 jaar."



Advocaat Sander Janssen: "Het zou ons gaan om enige informatie ten aanzien van (de in 2011 geliquideerde crimineel Stanley Hillis).."



Wind: "Het zou geen kader moeten zijn zoals: alles over Stanley Hillis..."



Janssen: "Misschien dan informatie aangaande Stanley Hillis met betrekking tot bijvoorbeeld afpersingen en liquidaties. Misschien afpersingen en liquidaties vanaf 1999 (toen weer een geweldsgolf begon). Tot 2007 zou ik dan zeggen. Dan betrek ik er (de vermoorde vastgoedhandelaar) Peter Petersen bij."



Wind, enigszins cynisch: "Daar heb ik dan wel even genoeg werk aan. Ik kan vanuit mijn verantwoordelijkheid ook niet toezeggen dat ik alles zou kunnen inbrengen. Ik kan kijken wat er is en vervolgens kijken of ik dat binnen de grenzen van de afscherming (van informanten) wat over kan zeggen."