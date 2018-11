Dag 44: aanklaagster Betty Wind gehoord

Dag 44 van het proces

Het op 5 februari begonnen liquidatieproces tegen Willem Holleeder gaat dag 44 in, en de laatste fase van de inhoudelijke behandeling van zijn vijf moorddossiers.



Het gaat om dossier ‘Viool’ over de moorden op mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en diens toevallige metgezel Robert ter Haak in 2003; dossier ‘Enclave’ over de liquidatie van de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra in 2004; dossier ‘Agenda’ over de liquidatie van handelaar in hasj- en vastgoed Kees Houtman in 2005; dossier ‘Boeddha’ over de liquidatie van crimineel Johnny Mieremet in 2005 en dossier ‘Perugia’ over de moord op de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006.



Maandag bespreken de rechtbank, officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher en advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz met Holleeder de laatste losse eindjes wat die dossiers en algemene thema’s betreft.



Mogelijk komen nog verzoeken tot nader onderzoek aan de orde. De kans is groot dat de andere voor deze week ingeruimde zittingsdagen (dinsdag, donderdag, vrijdag) niet nodig zijn.



Vanaf 19 november zetten de rechters zich aan de behandeling van de stukken over de criminele organisatie die Holleeder in de visie van justitie vormde met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en de inmiddels voor het aanjagen van liquidaties tot levenslang veroordeelde Dino Soerel.



Waar dergelijke ‘140-dossiers’ (vernoemd naar artikel 140 in het wetboek, dat bendevorming strafbaar stelt) vaak een beetje onderaan de aanklacht bungelen en in strafprocessen een marginaal sluitstuk vormen, zijn de dossiers in de liquidatiezaak ‘Vandros’ tegen Holleeder van groot belang.



Het Openbaar Ministerie stelt immers dat het driemanschap Holleeder-Hillis-Soerel opdracht gaf voor de moorden en dat een middenkader uiteindelijk twee moordcommando’s aanstuurde – één uit de regio Amsterdam, rond de tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar Jesse R., en één waarvan een groepje Turkse Nederlanders uit Alkmaar de kern vormde.



In de eerste twee weken van februari staat het requisitoir van aanklagers Tammes en Stempher gepland. Aan het eind daarvan zullen zij levenslang eisen.



Advocaten Janssen en Malewicz krijgen in de eerste twee weken van maart de beurt voor hun pleidooi – als niets geks gebeurt.



De uitspraak van de rechtbank is voorzien in juli 2019 – anderhalf jaar na aanvang van het proces.