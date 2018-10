Dag 43: Ros beantwoordt vragen verdediging Holleeder

Oude barakken van het concentratiekamp

Eind 2008, in de maanden voordat de zittingen bij de rechtbank in Passage beginnen, blijft Ros nog zwijgen, ook nadat de moordenaars van Thomas van der Bijl in hun rechtszaak verklaringen tegen hem hebben afgelegd.



“Misschien was het vertrouwen in de overheid er toen nog niet.” In die tijd laat Ros tijdens de politieverhoren zijn hoofd op zijn armen rusten, sluit zijn ogen en blijft zo het hele verhoor zitten. De politieman heeft er dan wel genoeg van: “Fred, ik vind het wel gezegend zo.”



Pas in 2013, als Ros dus als dertig jaar cel heeft gekregen in Passage, zijn er opnieuw gesprekken. Ros klaagt dan vooral over zijn slechte detentieomstandigheden. “Ik heb in Vught 27 maanden in afzondering gezeten, in de oude barakken van het concentratiekamp.”



Ros dacht destijds dat de slechte omstandigheden werden gebruikt om hem onder druk te zetten een overeenkomst te sluiten.