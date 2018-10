Dag 40: het verhoor van Peter la Serpe gaat verder

De moord op Cor van Hout

Rechter Wieland gaat over naar La Serpes wetenschap over de moord op Cor van Hout. Met Jesse R.'s vriendin Francis communiceerde La Serpe over de moord op Cor van Hout toen Jesse vast zat. Ze communiceerden via briefjes omdat Francis 'paranoïde was' en bang was te worden afgeluisterd.



La Serpe: "Francis was écht paranoïde, niet een beetje. Ze dacht dat er een zendertje in haar kies zat."



Francis zou op zo'n briefje hebben geschreven dat 'ze' 'toch helmen op hadden'? (De moordenaars van Cor van Hout.) Jesse R. zou tegen Fred Ros hebben gezegd dat 'daar de helmen waren gekocht' toen ze langs een winkel reden.



De compositietekening van een man die door een getuige was gezien bij de moordplek van Cor van Hout in Amstelveen, leek volgens La Serpe sprekend op Jesse R. La Serpe zei Jesse R. dat 'het een wonder was' dat hij nog niet voor die liquidatie was aangehouden. 'Ik heb een engeltje op mijn schouder', zou Jesse R. hebben gezegd.



Ergens in de zomer van 2001 zei Jesse R. op Schiphol volgens La Serpe dat hij 'nou de power van Willem Holleeder achter zich had'. Het 'was goed voor zijn carrière' dat hij 'Cor mocht doen' voor 500.000 euro.