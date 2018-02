Dag 4: Holleeder kent of kende iedereen

"Ik ben iemand die nou eenmaal veel mensen kent. Heel veel mensen die in de onderwereld zitten. Ik ga niet met mijn neus in de lucht lopen." Willem Holleeder

Holleeder: "We stonden niet in een kring of zo hoor. Dan zag ik die, dan die. Ik kwam alleen en ging alleen." Holleeder houdt naar eigen zeggen niet van groepen.



Crimineel Danny K. kende Holleeder uit het clubhuis van de Amsterdamse Hells Angels. K. pokerde daar. "Gewoon gezellig, een beetje dollen, meer niet."



'Roddels en onzin'

Topvechter Dick Vrij, de rechterhand van Danny K., sloeg Holleeder in 2014 neer op het terras van brasserie De Joffers in Amsterdam-Zuid. Hij was boos 'om roddels en onzin waar niks van klopte'. Holleeder zou de namen van Danny K. en Vrij hebben misbruikt bij het afpersen. Holleeder brak zijn kaak. "Dickie kan er ook niks aan doen dat hij zo sterk is."



Holleeder legde het bij met het duo. Waarom Holleeder met al die criminelen bleef omgaan terwijl hij zo graag 'de bovenwereld' in wilde via vastgoedmagnaat Willem Endstra? "Ik ben iemand die nou eenmaal veel mensen kent. Heel veel mensen die in de onderwereld zitten. Ik ga niet met mijn neus in de lucht lopen."



De in 2015 geliquideerde Lucas Boom, 'Puk', kende Holleeder uit de Scheldestraat. "Hij zat daar elke dag bij (restaurant) Oceania. Ik heb via hem geïnvesteerd. Ik had geld nodig."



Waar Holleeder eerder ontkende in drugs te hebben geïnvesteerd - hij 'leende' drugshandelaren alleen geld - was dat nu anders.



Zaken met vrienden

Rechter Benedicte Mildner: "U zegt: met vrienden doe ik geen zaken. Maar met Lucas Boom wel?" Holleeder: "Lucas Boom was een uitzondering omdat ik in die tijd (tussen zijn vrijlating begin 2012 en zijn arrestatie eind 2014) minder geld had. Ik had geld nodig. Ik moest vanzelf terug in het criminele milieu, want alles is geblokkeerd."