Dag 38: Crimineel Ariën K. junior komt getuigen

Voorbeschouwing vrijdag

Op dag 38 van het veelvoudige liquidatieproces van Willem Holleeder komt crimineel Ariën K. junior getuigen. De drugshandelaar was sinds 1994 één van de beste vrienden van Holleeders mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en zat aan bij de lunch in het Amstelveense Chinees restaurant Royal San Kong waarna Van Hout en disgenoot Robert ter Haak op straat werden geliquideerd door twee mannen op een motor.



Kort na de liquidatie zou Ariën K. misdaadverslaggever Peter R. de Vries hebben gezegd dat Willem Holleeder de opdracht had gegeven.



Nadat ze elkaar lang niet hadden gesproken, maakte Sonja Holleeder in 2012 een afspraak met Ariën K. Hun gesprek nam ze op. In dat gesprek vertelde Ariën K. van alles over de liquidatie van Cor van Hout. Hij zei van Gilbert Rommy (zoon van de in de Verenigde Staten gedetineerde 'Zwarte Cobra' Henk Rommy en een soort halfbroer van Jesse R.) te hebben gehoord dat Jesse R. en wapenhandelaar Sjaak B. betrokken waren bij de uitvoering van de moord - waarvan Holleeder ook volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever was.



Zus Astrid Holleeder heeft als getuige verteld dat Ariën K. van Gilbert Rommy had gehoord dat Jesse R. na de moord op Cor van Hout drie dagen lang had gesnoven en was doorgedraaid. Omdat hij ook met Van Hout in de gevangenis had gezeten, had hij spijt dat hij hem had doodgeschoten, zo vertelde Astrid Holleeder in tranen.



Volgens Astrid had Gilbert Rommy in de gevangenis tegen Ariën K. gezegd dat hij geprobeerd zou hebben de liquidatie van Van Hout te stoppen als hij de kans had gekregen.



Ariën K. had niet lang voor diens dood een ton geleend van Cor van Hout, die makkelijk was met het voorschieten aan vrienden. Na Van Houts liquidatie ging het verhaal dat Willem Holleeder hem had afgeperst, maar volgens K. was van afpersing geen sprake: hij moest inderdaad nog die ton terugbetalen aan Van Houts weduwe Sonja.



De criminele kroegbaas Thomas van der Bijl had de politie in het jaar voordat hij op 20 april 2006 werd geliquideerd verteld dat Ariën K. 'het klokje van zijn vrouw had moeten verkopen' om Willem Holleeder tijdig 20.000 euro van die ton te kunnen terugbetalen, maar Ariën K. heeft dat verhaal als gezegd genuanceerd met de stelling dat er inderdaad een reële vordering was - weliswaar van Sonja en niet van Willem, maar dat maakte hem naar eigen zeggen niet uit.



Overigens ging in het criminele milieu ook het verhaal dat de latere kroongetuige Peter la Serpe ooit 'twee junks' had ingehuurd om Ariën K. voor 25.000 euro te liquideren - omdat die geld terug wilde dat hij had geïnvesteerd in drugshandel door Jesse R. en La Serpe. De verslaafden zouden het geld hebben verbrast en Ariën K. uiteindelijk maar met een schroevendraaier hebben gestoken toen La Serpe ze had aangesproken op hun wanprestatie.



In een andere versie van het verhaal had La Serpe via een tussenpersoon twee Algerijnen ingehuurd om K. te vermoorden en verwondden die hem licht met een kruiskopschroevendraaier.