Dag 34: OM vertelt waarom Holleeder wél vast moet blijven

Anonieme getuige Q5

De anonieme bedreigde getuige Q5, een medewerker van de Baja Beach Club in Rotterdam, heeft gezegd dat hij of zij Dino Soerel, Willem Holleeder en Ali Akgün (inmiddels geliquideerd) 'van gezicht kende'.



Volgens Q5 kwamen de drie in 2005 een paar keer per maand in de club en ook in twee andere Rotterdamse clubs. Soerel en Holleeder zeiden volgens Q5 dat 'er mensen aan moesten' en dat Ali Akgün knikte.



Q5 zegt meer dan eens op verschillende avonden van Holleeder én Soerel te hebben gehoord: 'Die gaat eraan, die pak ik'. Holleeder: "Dat zeg ik wel eens als ik een leuk meissie zie, 'Die gaat eraan, die pak ik'. Ik ben niet zo'n Baja-ganger, het is me veel te laat. Verder kén ik hier niks mee."



Holleeder beklaagt zich dat hij bij een anonieme bedreigde getuige niet kan controleren wat die precies heeft gezegd en vanuit welke achtergrond. "Ze knippen er stukjes af." Ali Akgün 'moest hij niet' en 'hij mij niet'.



Holleeder is 'misschien twee, drie keer in de Baja geweest'. "Voor mij is dat te laat. Het is net zoals in Amsterdam in een club zoals The News (in de Leidsebuurt). Dat is alleen maar gezeik met dronken mensen, doorgesnoven. Ik ben de hele dag overal en nergens en heb echt niet alles onthouden. Ik zal Soerel heus een keertje in de Baja hebben gezien, maar niet vaak."



In een afgeluisterd telefoongesprek tussen crimineel Danny K. en ex-topvechter Dick Vrij gaat het in januari 2006 over 'Foef' (Soerel) en 'Hollie' (Holleeder) die 'er waren'. (Twee dagen voordat Holleeder op 30 januari 2006 zou worden aangehouden.)



Rechter Mildner: "U zegt: 'Als ik nou zou weten wie Q5 is, kan ik weten wat motieven kunnen zijn over mij te liegen', toch?" Holleeder: "Ik weet niet wie het is en kan me er geen beeld bij vormen. Dan vraag ik me af: 'Waarom zegt iemand dit?' Ik ga toch niet met Dino Soerel in een club over zoiets praten? De politie kan altijd om je heen staan."