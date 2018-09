Dag 34: OM over waarom Holleeder wél vast moet blijven

Vers van de lever

Na de korte bespreking van Holleeder en zijn advocaten gaat de zitting verder.



Advocaat Sander Janssen: "De strafvorderlijke, processuele werkelijkheid botst hier op het gevoel van Holleeder dat nog zo veel is te zeggen. Het dossier is zó groot dat iedereen een selectie zal moeten maken. Nu neemt het Openbaar Ministerie een standpunt in waardoor Holleeder het idee bekruipt dat hier allerlei zaken worden aangevoerd waarover hij nog niets heeft kunnen zeggen. Is een verklaring van een verdachte bedoeld om informatie te vergaren of ook om alvast een standpunt in te nemen over de bewijsmiddelen? Wij vinden het laatste. Het is inhoudelijk sterker de verdachte vragen te stellen zodat hij vers van de lever kan antwoorden. Ik kan uw rechtbank niet dwingen vragen te stellen die u niet heeft, maar meneer Holleeder hoort al jaren zijn naam in allerlei processen passeren en hij heeft er erg de behoefte aan daar meer over te mogen zeggen."



Rechtbankvoorzitter Frank Wieland: "Ons eerste doel, meneer Holleeder, is u aan bod te laten komen en te horen hoe u staat tegenover de zaken die passeren. Wij hebben tot nog toe zonder enige reserve stukken voorgehouden die door uw advocaten zijn ingebracht. Dit is een groeidossier. Ik denk dat de rechtbank op enig moment moet kunnen oordelen dat we voldoende hebben kunnen praten over alle zaken. Vandaag is door de officier van justitie een aantal keren gesproken over de criminele organisatie. Daarover gaan we nog spreken. Weest u gerustgesteld: daarover gaan wij uitvoerig vragen stellen. Nu is ons voorstel dat u uw reactie op dit stuk van het Openbaar Ministerie geeft op 1 oktober, als we weer verder gaan."



Wieland verzekert Holleeder dat de rechtbank 'probeert de kern uit het verhaal te halen'. "Als u dan zou vinden dat wij niet de kern uit het verhaal hebben gehaald, krijgt u uitgebreid de gelegenheid nader zaken aan de orde te stellen."



Advocaat Sander Janssen stelt voor dat zijn collega Robert Malewicz en Holleeder nog gaan bekijken welke onderdelen van een onlangs door het Openbaar Ministerie ingebracht stuk over de vermoede criminele organisatie, nog moeten worden besproken voordat de rechtbank zal beslissen over Janssens verzoek Holleeders voorlopige hechtenis op te heffen voor de liquidatie van Willem Endstra.



Rechtbankvoorzitter Frank Wieland: "Nogmaals, meneer Holleeder, wij doen deze zaak met zijn drieën en ons is er alles aan gelegen dat u volledig de ruimte heeft gekregen te reageren op alles waarop u zou willen reageren. Pakt u die volledige ruimte."



Holleeder: "Dank u, voorzitter."



De zitting gaat op 1 oktober om 10 uur verder.