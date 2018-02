Dag 3: 'Ik ben een boef, maar ik ben niet ongevoelig'

Een boete van 10 miljoen

Holleeder was bij zijn advocaat Bram Moszkowicz toen hij hoorde dat Klepper was geliquideerd. Bij de moordplek hoorde hij naar eigen zeggen dat Jocic daar achter zat.



John Mieremet ging na de liquidatie van Sam Klepper naar de Egyptisch-Amsterdamse crimineel Magdi Barsoum, die zaken deed met 'de Joego's' van Jocic. Toen hij bevestigd had gekregen dat hij nog steeds een boete van tien miljoen gulden moest betalen, vroeg hij Stanley Hillis te bemiddelen.



Miermet betaalde. Hij vond dat Kleppers weduwe Sandra den Hartog (die later Holleeders vriendin zou worden) mee moest betalen. Dat deed ze ook. Ze gaf vijf miljoen Duitse Marken, via Hillis.



Holleeder was er tegen dat Sandra nog meer betaalde dan 'haar deel', namelijk ook het deel van de boete dat Mieremet nog moest betalen. Ze deed het toch.



Holleeder: "Tja, dat is haar keuze. Als zij het toch anders doet dan ik haar heb aangeraden, dan is het zo."



Miermet had Sandra inmiddels bedreigd.



Holleeder: "Ik had tegen Johnny kunnen zeggen: 'Je moet zelf betalen, jongen.' Maar nadat Mieremet haar in bar Lexington (in Zuid) had bedreigd, heeft ze zijn deel toch betaald. Na die bedreiging had ze geen keuze vond ze."



Sandra den Hartog heeft net zoals Holleeders zussen Astrid en Sonja belastende verklaringen afgelegd tegen Holleeder. Zij zegt dat híj de opdracht heeft gegeven haar man Sam te liquideren. Die beschuldiging komt later nog uitvoerig aan de orde.



Overigens ziet justitie onvoldoende bewijs om Holleeder voor de liquidatie van Klepper aan te klagen.