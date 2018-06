Holleeder blijft ook in voorarrest voor zaak Van Hout

Namen noemen

Astrid: "Wij houden overal rekening mee. Dit gebaar (ze draait met haar vinger in de lucht, meldt de rechter) betekent 'afluisterapparatuur'. Dan noemden we geen namen."



Áls Holleeder namen noemde in gesprekken met Astrid, was dat heel bijzonder. "U heeft het nu hier over de moorden van mensen van wie hij soms namen heeft genoemd. Er zijn er nog veel meer (geliquideerde rivalen), maar daar heb ik het hier niet eens over, want daar hebben we niks aan."



Astrid vond het 'heel vervelend' stiekem de gesprekken met haar broer op te nemen. "Maar ik moest wel, anders kon ik hier helemáál niets bewijzen. Ik weet hoe hij zijn verdediging voorbereidt. Daarmee heb ik hem zelf altijd geholpen. Hij praat ook voor de doden. (Want wie dood is, kan zijn leugens over hem niet rechtzetten)."



"Ik ben niet een of ander spelletje in elkaar aan het zetten, maar ik doe wat ik doe. Het gaat altijd over hetzelfde (in gesprekken met Willem): 'Hoe blijf ik hier buiten?' (buiten eventuele verdenkingen)."



Astrid: "Wat ik heb ingeleverd, is wat ik heb kunnen opnemen, maar er was veel meer. Dan had de zaak wel drie jaar kunnen duren. Ik heb niet zitten knippen en plakken en de boel zitten verdraaien. Ik ben toch niet achterlijk?"