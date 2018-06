Dag 26: Oordeel over opheffen voorarrest in zaak Van Houts

Voet van oorlog

'Pagina 1 tot en met 59' in het verhaal van het Openbaar Ministerie gaat volgens Janssen over de kroongetuigen en 'de vrouwen en Peter R. de Vries'. In de resterende pagina's komen met name uitlatingen aan de orde van getuigen 'die ook niet precies meten hoe het zit en meerdere opties open houden' of die aantoonbaar onjuist verklaren. Neem Willem Endstra, die de geheime dienst van de recherche drie dingen heeft verteld over de moord op Cor van Hout 'die alle drie onjuist zijn volgens de zussen en volgens het Openbaar Ministerie.



Broers Pieter en Edgar van Lent beweren dat Willem Holleeder en John Mieremet samen de opdracht hebben gegeven voor de moord op Cor van Hout. Janssen: "Meent het Openbaar Ministerie dat écht? Dat zou ik dan wel graag willen vernemen." Volgens Janssen is zonneklaar dat Mieremet en Holleeder sinds 2002 op voet van oorlog met elkaar leefden.



Janssen noemt nog wat laatste getuigen 'van wie niemand enige concrete wetenschap heeft van de betrokkenheid bij Willem Holleeder bij de moord op Cor van Hout'.



De raadsman herhaalt dat hij het 'heel jammer' vindt dat de aanklagers vrijwel niet zijn ingegaan op de uitvoerige schets van de onderwereldgeschiedenis waarin vele criminelen een motief hadden om Cor van Hout te (laten) vermoorden.



Tot de rechtbank: "U moet het in dit dossier doen met de verklaringen van (zussen) Astrid en Sonja Holleeder, (ex) Sandra den Hartog en Peter R. de Vries."



Het is duidelijk: Janssen vindt dat volstrekt onvoldoende om Willem Holleeders betrokkenheid bij de liquidatie van Cor van Hout te kunnen aanwrijven. "Wij zien geen direct bewijs voor Holleeders betrokkenheid bij de moord op Cor van Hout en we zien vele verwikkelingen met personen of coalities die een veel sterker motief hadden dan meneer Holleeder om Van Hout iets aan te doen. Je bent toch ook wel een heel grote sukkel als je op deze manier je zwager laat omleggen om zijn geld te kunnen afpakken."