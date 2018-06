Dag 25: Officieren van justitie aan het woord

Dag 25: Officieren aan het woord

In het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder (60) krijgen officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher dinsdag het woord, vanaf 10.00 uur in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.



Zij zullen reageren op het verzoek van Holleeders advocaat Sander Janssen diens voorarrest op te heffen voor het dossier 'Viool’, waarin hij er van wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van zijn gewezen 'bloedgabber', mede-Heinekenontvoerder en zwager Cor van Hout – plus de doodslag op de handelaar in luxe speedboten Robert ter Haak, die naast hem stond in de kogelregen. Raadsman Janssen heeft anderhalve week geleden in een uitvoerig pleidooi de vele alternatieve scenario’s geschetst voor de aanname van de aanklagers dat Holleeder de moordopdracht moet hebben gegeven, mogelijk gezamenlijk met anderen.



Uit vele oude dossiers die Janssen en zijn collega Robert Malewicz hebben doorgespit, rijst het beeld dat ook Holleeders grote rivaal Johnny Mieremet de huurmoord kan hebben uitgezet, of criminelen van Marokkaanse of Joegoslavische komaf. De officieren van justitie zagen het niet zitten dat de rechtbank Holleeders advocaten in dit stadium van de procedure al zo veel ruimte heeft gegeven zijn onschuld te bepleiten, maar ze zullen toch inhoudelijk moeten reageren. Wel zullen ze er voor willen waken nu al een soort mini-requisitoir te houden, terwijl de vier andere moorddossiers nog moeten worden behandeld. Ten overvloede: áls de rechtbank Holleeders voorlopige hechtenis in de zaak Viool zou opheffen, dan blijft hij nog ‘gewoon’ in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij zit immers ook vast vanwege die andere liquidaties die nu nog nauwelijks zijn besproken.



Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank zich zal uitspreken over het verzoek van Janssen en het verweer van de aanklagers.