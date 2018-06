Dag 24: Holleeders advocaten in de verdediging

'Ik lig niet wakker van boeken over mij'

Er zijn wel boeken waar ik álles uit zou willen hebben. Willem Holleeder

Het te verschijnen boek van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink over Cor van Hout is voor publicatie alvast gelezen door Astrid, waarna zij en Willem Holleeder bespreken dat ze geen maatregelen hoeven nemen.



Willem: "Er staat niks in."



Dat Astrid en hij het boek van Korterink over Cor van Hout 'uitspelden' vond Holleeder 'wel gezellig'. Meer niet.



"We lachten een beetje op dingen die ze (nabestaanden van Cor van Hout) in dat boek zeiden. Gezellig. Ik hoef niet wakker te liggen van boeken die geschreven worden en ik hoef niet alles er uit te hebben. Dan kan ik blijven strepen."



"Er zijn wel boeken waar ik álles uit zou willen hebben. Er zijn genoeg boeken geschreven waar de honden geen brood van lusten."



Het boek 'De jonge jaren van Willem Holleeder' van Auke Kok vond Holleeder prima. "Dat heeft Astrid met Auke Kok geschreven. Die vond het prachtig."



Officier van justitie Lars Stempher: "Als er alleen maar positieve verhalen in staan, is het natuurlijk ook geen probleem. Astrid zal niet zeggen: 'Het is allemaal begonnen met de overvallen...'"



Holleeder: "Ik heb Astrid helemaal niet nodig om een boek te lezen. Dat kan ik prima zelf. Achteraf roepen ze (Astrid Holleeder en Peter R. de Vries) nu dat ze het boek over Cor van mij moesten lezen, maar het is onzin. Het was maar een boek."



Toen Hendrik Jan Korterink een boek ging schrijven over de in 1983 vermoorde bokser en crimineel Leo Franzen, een vriend van Willem Holleeder, nam die contact op met oud-topvechter Chris Dolman, die ook met Frantzen bevriend was geweest.



Holleeder vroeg Dolman of die met Korterink zou regelen dat het een louter positief boek zou worden of dat hij dat zelf moest doen.



In een gesprek met Astrid: "Chris is teruggekomen uit Thailand en naar die Korterink gegaan om hem te zeggen dat het positief moest zijn, dat boek, en dat-ie anders al zijn botten zou breken."



Holleeder, nu: "Misschien heb ik stoer lopen doen. Heb ik het wat overdreven."