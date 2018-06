Dag 23 proces Holleeder: Liquidaties Van Hout en Ter Haak

'Verklaringen over van alles'

Rechter Mildner bladert door naar 'verklaringen over van alles' dat met contacten van Cor van Hout te maken heeft in de periode voor diens dood. Een man die een etage aan Cor van Hout had verkocht sprak Van Hout nog de dag voor zijn dood. Hij zegt nooit problemen met Willem Holleeder te hebben gehad.



Een kennis van hem 'vond Cor een lul omdat hij jaloers was op Cor'. De Volendamse hasjhandelaar Jack Stroek figureert in het verhaal. Holleeder: "Nooit gezien, nooit gesproken, maar ik weet natuurlijk wel wie hij was. Ouwe penoze. Nu ben ik ouwe penoze, dus Jack Stroek is ouwe ouwe penoze."



De aan lager wal geraakte ex-advocaat Evert Hingst (in 2005 geliquideerd in Amsterdam-Zuid) vertelde dat Willem Holleeder ruzie met een derde had die hij zou laten doodschieten. Holleeder, nu: "Een doorgesnoven ex-advocaat, die Hingst. Hij lult maar wat."



Ook andere verklaringen doet Holleeder af als 'slap gelul, geouwehoer'.



Een kennis die meer criminelen kende, noemde 'de palingboer uit Volendam Jack Stroek' heel gevaarlijk. Volgens hem was een partij hasj van hem verdwenen en hadden Cor van Hout en Gijs van Dam daarvan de schuld gekregen, waarna ze allebei werden geliquideerd.



De moord op Cor van Hout kon ook zijn gepleegd vanwege een conflict met 'gasten in het vastgoed in Amsterdam'. Over Holleeder was de kennis 'niet heel complimenteus', zegt rechter Mildner. Holleeder: "Da ken. Ik ben over hem ook nooit complimenteus."



Jack Stroek is ook verhoord. Rechter Mildner: "Die zegt niet veel, kort samengevat. Hij had op straat gehoord dat Jesse achter de moord op Cor van Hout zat. De politie moet maar kijken naar de dood van Gijssie van Dam (junior) en Cor, want dat waren vrienden. Misschien was daar een link."