Dag 22 proces Holleeder: Liquidaties Van Hout en Ter Haak

Astrid Holleeder

Rechtbankvoorzitter Frank Wieland schakelt over naar de verklaringen van Astrid Holleeder over de liquidatie van Cor van Hout. Zij heeft haar broer er heel stellig van beschuldigd de opdracht te hebben gegeven voor de moord op Cor van Hout. Robert ter Haak was volgens haar de 'lokker'.



Volgens Astrid was Willem altijd bezorgd dat hij zou worden gepakt voor de liquidatie van Van Hout. 'Hij was altijd bang dat iets een reden was hem te pakken voor de moord op Cor van Hout. Ook weer met de verklaring van (kroongetuige) Feed Ros. We bespraken dat dan vanuit de wetenschap dat hij (Willem Holleeder) de opdracht had gegeven.'



Wieland haalt de verklaring van Astrid aan dat Sonja haar huis moest verkopen om de opbrengst aan Willem te geven, zodat hij de schutters kon betalen die de vader van haar kinderen in zijn opdracht hadden vermoord.



Astrid, in haar verklaringen: 'Willem bleef maar bij Sonja om geld vragen.'



Willem Holleeder: "Het lijkt me sterk dat de schutters er genoegen mee nemen als je ze steeds maar niet betaalt. Ik ben nooit bij Sonja geweest om geld. Ik had mijn eigen geld. Astrid is een advocaat die een verhaal in elkaar heeft gezet en een spelletje speelt. Ik zit niet achter de moord op Cor. Niet om (de prostitutiepanden aan) de Achterdam (in Alkmaar), niet om geld. Ik heb Sonja niet gevraagd om dat huis om schutters te betalen. Het is onzin. Ik heb hier niks mee te maken!"



Holleeder: "Dat huis (dat ze zou hebben moeten verkopen om de schutters te betalen) heeft Sonja nog jaren gehad. Ik zit niet achter de moord op Cor. Ongeacht wat Astrid zegt, wat Sonja zegt en wat (ex) Sandra zegt. Astrid zit daar allemaal achter. Die heeft het verzonnen."