Dag 2 na de zomerstop: de tactiek van Holleeders advocaat

Advocaat Holleeder: 'gebrek aan bewijs'

Rechtbankvoorzitter Frank Wieland opent zittingsdag 32 en geeft het woord aan advocaat Sander Janssen van Willem Holleeder. Die deelt zijn voor te dragen stuk uit. Janssen 'garandeert' dat het 'niet primair zijn doel is' in de media te kunnen vertellen dat Holleeder onschuldig is, ook aan de moord op Endstra, maar dat hij de bewijsmiddelen aan de orde wil stellen voor de rechtbank. Het gebrek daaraan, uiteraard.



Janssen bespreekt allereerst 'de complexe dynamiek' die was ontstaan rond de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra in de periode voor zijn dood. "Er was veel meer aan de hand dan dat meneer Endstra was afgeperst en daarna geliquideerd."



Het dossier over de liquidatie van Cor van Hout en het dossier over de moord op Endstra moeten 'in onderling verband en samenhang' worden bezien door de rechtbank, stelt Janssen, omdat dezelfde criminelen hoofdrollen spelen. Endstra had 'enorme bedragen' aangenomen van zware criminelen en kon of wilde die niet meer terugbetalen toen zij daar om vroegen, zodat vele criminelen 'heel ontevreden' waren over Endstra (en een motief hadden om hem te vermoorden).



Janssen zegt de afpersingszaak van Holleeder 'niet over te willen doen', maar stelt dat Holleeder wel ten onrechte onherroepelijk is veroordeeld in die zaak. "We weten uit de geschiedenis van het strafrecht dat niet alle onherroepelijke veroordelingen juist zijn."



De afpersing is heel belangrijk, want voor de stelling dat Holleeder Endstra heeft vermoord is volgens de raadsman weinig bewijs. "We hebben twee dagen gesproken over de afpersing van Endstra en daarna maar kort over de moord en de nasleep daarvan."



Het openbaar Ministerie zal de rechtbank weer vragen alle bewijsmiddelen over de afpersing van Endstra en de uiteindelijke moord 'in onderling verband en samenhang te bezien' zodat het beeld rijst dat Holleeder overal achter zit, maar Janssen vindt dat in dit dossier onterecht.



"Als het Openbaar Ministerie een schot hagel afvuurt op meneer Holleeder, moet u wel bedenken dat al die hagelkogeltjes hard bewijs zijn. Hard bewijs ís hier niet."