Dag 2 in requisitoir Holleeder: terug in de misdaadhistorie

Holleeder woest over verlies gokhallen

Willem Holleeder klaagde in een door haar stiekem opgenomen gesprek tegen zus Astrid dat zijn broer Gerard hem 'in de maling had genomen', hetgeen hem 'al zijn bedrijven had gekost'. Dat kan niet anders dan onder meer over de gokhallen gaan, stelt justitie.



Holleeder klaagde dat Gerard 'twaalf jaar lang 10.000 per maand' had gehad (door op de hallen te passen). Stempher ziet ook in afgeluisterde gesprekken hard bewijs dat zowel Marcel Kaatee als Gerard Holleeder de hallen voor Holleeder beheerden.



Die gesprekken werden gevoerd nadat broer Gerard kort was ontvoerd.



Stempher: "Gerard heeft in die periode nergens anders gewerkt dan in de gokhallen. Als Willem Holleeder dan in een opgenomen gesprek zegt dat hij 'alleen maar moest passen op zijn spullen', kan dat niet anders dan over de gokhallen gaan."



Dat Willem Holleeder de feitelijke eigenaar van de hallen was, blijkt voor Stempher ook zonneklaar uit andere bewijzen, zoals afgeluisterde gesprekken tussen Holleeder en zijn toenmalige vriendin Maike Dijkhuis.



"Gerard en Kaatee werkten voor verdachte (Holleeder) in de hallen. Toen hij (in 2012) uit detentie kwam, waren de hallen gesloten doordat de burgemeester die in 2011 had laten sluiten."



Holleeder was daar volgens justitie woest over, omdat hij zijn zaken kwijt was.



Astrid Holleeder verklaarde als getuige dat zij er voor had gezorgd 'dat alles klopte' rond de hallen en andere investeringen van het losgeld van Heineken, waarna Marcel Kaatee en broer Gerard 'met alle ellende zaten'.



Willem Holleeder heeft in zijn proces gezegd dat hij Gerard 'er niet bij wilde lappen' door over hem te verklaren. Stempher noemt dat 'gespeelde barmhartigheid die instrumenteel wordt ingezet'. Holleeder zal Astrids verhaal over de gang van zaken omtrent de gokhallen volgens justitie nooit bevestigen, alleen al omdat hij anders zou bevestigen dat Astrids verhaal betrouwbaar is – het laatste wat hij wil.