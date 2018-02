Dag 2: Holleeder aan het woord

Losgeld ontvoering Heineken

Daags voordat de ontvoerde Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer zouden worden bevrijd uit de loods in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, vluchtten de ontvoerders omdat ze al hadden gemerkt dat ze door de politie werden gevolgd. Ze groeven twee zakken losgeld op, in verschillende valuta. In een hotel verdeelden ze het geld.



Frankrijk

Holleeder: "Ik heb het verdeeld, in pakkies. De een wilde meer guldens, de ander meer francs. Cor vroeg mij waar ik heen zou gaan. Naar Frankrijk. 'Dan ga ik mee, zei hij'. Ik had in Parijs een vriendinnetje, maar ik wist niet of ik daar terecht zou kunnen of dat ze bijvoorbeeld weer een nieuw vriendje had. We gingen dus eigenlijk op de bonnefooi."



Cor van Hout en Holleeder wilden hun deel van het losgeld investeren in cocaïne in Zuid-Amerika. Holleeder: "Dat losgeld was natuurlijk genummerd en gemerkt. Dat kon je niet ergens uitgeven. Het is net zoals met een gestolen schilderij: je kunt het wel aan de muur hangen, maar niet verkopen."