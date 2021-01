Dader verkrachting Chitanie hult zich ook in hoger beroep in stilzwijgen

Beeld prive archief

De eis is hetzelfde als de uitspraak van de rechtbank die G. vorig jaar ook veroordeelde tot tbs met dwangverpleging en een gevangenisstraf van zes jaar wegens verkrachting, mishandeling en doodslag van de 68-jarige Chitanie. Hij werd sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard door de deskundigen.

Tijdens de zitting bij het Hof herinnerde G. zich nog bar weinig van de mishandeling en verkrachting. G. was in hoger beroep gegaan wegens de opgelegde straf, maar aan het Hof kon hij dat niet toelichten.

Net als tijdens de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank beantwoordde G. nauwelijks vragen van het Hof. Ook toen de rechter G.’s eerdere verklaringen bij de politie voorlas, gaf hij geen uitleg. “Je vroeg haar om seks. Je vertelde tegen de politie dat je jezelf niet onder controle had vanwege de drank. Wat bedoelde je daarmee?” vroeg de rechter.

G. schudde zijn hoofd: “Weet ik niet.”

De rechter: “Bij de politie wist je alles in detail te vertellen. Het lijkt erop dat je redelijk bewust was wat er gebeurde en waar je mee bezig was. Je hebt precies verklaard wat je die avond hebt gedaan met mevrouw Chitanie. Dat je haar kleren uittrok en haar sloeg tijdens de seks en nu weet je niks meer. Hoe kan dat? Heb je nagedacht over de gevolgen en de pijn die je hebt veroorzaakt? Ik heb de indruk dat je je schaamt?”

Psychose

Maar G. herinnerde zich van de mishandeling en verkrachting van Chitanie bij de flat Geervliet in Buitenveldert niet meer dan het feit dat hij behoorlijk dronken was. Hij friemelde de hele tijd aan zijn mondkapje. ‘Weet ik niet’ was het standaardantwoord.

De GGZ-psycholoog die G. heeft onderzocht, werd door het Hof om een verklaring van zijn gedrag gevraagd. “Hij heeft moeite te vertellen wat hem bezighoudt en hoe het met hem gaat. Het hangt af van zijn stemming en de setting waarin hij zich bevindt. Dat is een deel van zijn problematiek.”

Dat de verkrachting open en bloot op straat plaatsvond, duidt volgens de psycholoog dat G. een psychose had.

G. die ruim vijf jaar in Nederland woont, heeft vrij snel na zijn aanhouding bekend dat hij de vrouw heeft verkracht en mishandeld.

‘Bizar gedrag’

De advocaat-generaal vond een “forse gevangenisstraf” gepast: “Hij heeft de dood van Chitanie echt beoogd. I killed that woman, zei hij. Het is bizar gedrag dat de verkrachting op de openbare weg plaatsvond. Je hoeft geen deskundige te zijn dat hij buiten de realiteit was.”

“Ik heb hem nergens horen zeggen van verdriet over de zaak. Maar misschien ligt dat aan zijn gesteldheid.”

Huruy G. wil zelf graag dat hij opnieuw onderzocht wordt door deskundigen. Van zijn laatste woord wilde hij verder geen gebruik maken.

De uitspraak volgt over twee weken.