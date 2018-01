Dader steekpartij Purmerend komt waarschijnlijk uit Noord

Dat laat de politie weten in het tv-programma Uitzending Verzocht, waarin ook de bewakingsbeelden werden getoond.



In de nacht van zaterdag 29 juli op zondag 30 juli ontstond midden in de nacht een gevecht op het plein in Purmerend. Een groep mannen wachtte hier drie bezoekers van een café op. De politie weet dat deel van deze groep uit Amsterdam-Noord komt en vermoedt hetzelfde van de dader.



Amsterdams slachtoffer

De groep mannen en het drietal raakten in gevecht. Een van de mannen uit de groep haalde een mes tevoorschijn en stak een van het drietal, een 36-jarige Amsterdammer, meerdere keren.



Het slachtoffer kon in eerste instantie ontsnappen, maar zakte later in elkaar en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij had meerdere steekwonden, onder andere vlak bij zijn hart.



De politie heeft al een aantal van de mannen uit de groep van Amsterdam-Noord weten te identificeren. De hoop is dat de vrijgegeven beelden helpen de dader te identificeren.