Dabiz Muñoz beste chef ter wereld, Joris Bijdendijk van Amsterdam

De winnaars op het podium van Het Sieraad. Beeld Jean-Pierre Jans

Zoveel is er niet te vieren in het restaurantwezen wereldwijd, maar in Het Sieraad maken ze er woensdagavond het beste van. De tafels zijn gedekt, de glazen gevuld, de overkapte binnenplaats is rood verlicht, en de 100 beste chefs worden bekendgemaakt, ook wereldwijd.

The Best Chef is een prestigieuze titel, vooral omdat de lijst grotendeels wordt bepaald door collega-chefs. De prijs voor voetballer van het jaar heeft ook meer aanzien als die wordt bepaald door andere voetballers en bondscoaches, in plaats van een of ander tijdschrift. Vorig jaar won René Redzepi, van het befaamde restaurant Noma, in Kopenhagen.

The Best Chef-ranglijst is relatief nieuw. Het is pas de vijfde keer dat hij wordt uitgereikt, telkens in een andere stad. Na edities in Warschau, Milaan en Barcelona, had de uitreiking eigenlijk in Rotterdam moeten plaatsvinden. Door corona ging dat feest niet door, en werden de awards digitaal bekend gemaakt.

Dertien Nederlanders

Dit jaar heeft het driedaags cultureel festival voor Amsterdam gekozen. De kansen voor Nederland op de ranglijst zijn meteen flink gestegen, en zeker ook die van Amsterdam. Vorig jaar haalden zeven Nederlandse chefs de top 100, van wie twee uit Amsterdam: Joris Bijdendijk van RIJKS stond op plek 87 en Dennis Huwaë van Daalder op plek 98. Huwaë speelt deze avond een thuiswedstrijd. Zijn restaurant Daalder is inmiddels verhuisd naar Het Sieraad, op de plek waar voorheen Edel zat.

Dit jaar zijn er 13 genomineerden uit Nederland, zes meer dan vorig jaar. Van die zes komt de helft uit Amsterdam: Sidney Schutte van Spectrum, Tim Golsteijn van Bougainville en Jacob Jan Boerma van The White Room.

Per tien wordt de lijst naar beneden opgesomd, en tussendoor worden awards uitgereikt, voor de rising star, voor een hele carrière, voor food art, voor de beste pizza of gebak. Bijdendijk krijgt een award voor het beste restaurant in de gaststad. Op het podium wil de presentatrice weten welk gevoel hem dat geeft.

Trots op Amsterdam

Bijdendijk: “Het beste gevoel, ik ben vereerd. Amsterdam, we kunnen trots zijn! Kom allemaal naar mijn restaurant en hou de award even vast, dan maken we er een feest van. Alleen moeten we om twaalf uur weer allemaal weg zijn.”

De award voor hoogste nieuwkomer in de top 100 is voor de Portugees Henrique sá Pessoa, die in zijn dankwoord meteen aankondigt dat hij in november een vestiging in Amsterdam opent.

De Spaanse chef-kok Dabiz Muñoz van restaurant Diverxo in Madrid wint. Tweede wordt voormalige winnaar Björn Frantzén, van het gelijknamig restaurant in Stockholm en derde wordt de Spanjaard Andoni Luis Aduriz. Redzepi van Noma wordt verrassend vijfde.

Goedmaker

Tien Nederlandse chefs komen in de top 100 terecht, waarvan vier uit Amsterdam. Het zijn de nieuwkomers Schutte op plek 80 en Boerma op 67. Huwaë gaat van plek 96 naar 64, een sprong van 32 plekken. Bijdendijk gaat zelfs 41 plekken vooruit: van 87 naar 46. In de lijst hoeft Bijdendijk van de Nederlandse restaurants alleen De Librije van Jonnie Boer op plek 13 voor zich te dulden. Al is Nick Bril (plek 40) ook een Nederlandse chef, maar hij runt zijn restaurant The Jane in Antwerpen.

Na afloop toont Bijdendijk zich erg blij met zijn award en hoge notering in de lijst. Het maakt zelfs iets goed van alle corona-ellende van de afgelopen anderhalf jaar. “Het maakt heel veel goed. Het is perfect voor de moraal, en het startsein er nu weer vol tegenaan te gaan. Ook dit soort awards hebben stilgelegen. Het is genieten.”