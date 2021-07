Daar gáát de summer of love: ‘Weet het kabinet wel hoeveel mensen kapot worden gemaakt?’

Mensen dansen in de buitenlucht tijdens Lofi Opening Weekender in Amsterdam. Het festivalseizoen is weer begonnen. Beeld Joris van Gennip

Kent u dat verhaal over een zinderende zomer waar iedereen na maanden zonder uitgaan weer de bloemetjes buiten ging zetten? Een zomer met plezier, bruisende kroegen, festivalterreinen vol zwetende en dansende mensen en afterparty’s in discotheken? De zomer van 2021 zou de boeken ingaan als summer of love: feesten, drank, drugs en nieuwe ontmoetingen. Aan dat verhaal kwam vrijdag abrupt een eind.

De besmettingscijfers stegen hard. “Als we niets doen, loopt dat tempo alleen maar verder op,” zei Mark Rutte vrijdag tijdens de persconferentie. Er ging een streep door het nachtleven, grote festivals en evenementen.

“Waarom hebben ze hier niet eerder aan gedacht? Die kinderen hebben feesten in hun agenda gezet. Ze dachten: we mogen weer dansen deze zomer,” zegt Fahrid Ouddou (69). De reis met zijn vrouw naar het buitenland staat op het spel, maar dat vindt hij niet zo erg. “Ik ben jong geweest zonder al deze regels. Kijk naar de toeristen; die houden geen afstand, terwijl onze kinderen niet uit mogen. Het is niet eerlijk.”

Hutjemutje voor de rondvaartboot

En dat terwijl het coronavirus zaterdagmiddag in Amsterdam niet lijkt te bestaan. Er wordt in ieder geval niet naar gehandeld. In de Kalverstraat en de Negen Straatjes bestaat de afstandsregel niet. Even voor zessen staan er een tiental mensen hutjemutje in de rij op de steiger aan de Stadhouderskade voor een rondvaart met BlueBoat en de terrassen op het Leidseplein zitten vrijwel allemaal vol.

Maar wie ‘s nachts plezier wil maken of naar een festival wil, mag niet van het kabinet. Dat maakt de 34-jarige Imro (zijn achternaam is bij de redactie bekend) boos. Hij zou zaterdagnacht met tien vrienden naar de eerste clubnacht van de Marktkantine gaan waar dj Âme zou draaien.

“Een avondje feesten na een week hard werken is voor mij pure ontspanning. Kijk, de eerste keer zaten we in een crisis. Niemand wist welke maatregelen de juiste waren. Maar dit had je toch kunnen zien aankomen?” De bankmedewerker vindt het oneerlijk dat de verantwoordelijkheid op bezoekers en ondernemers wordt afgeschoven, terwijl het volgens hem bij hogerhand verkeerd is gegaan.

QR-codes te koop

In het eerste weekend waarop uitgaan weer mocht ging het al mis. Een hackpoging legde het systeem plat. Sommige bezoekers legden zich er – soms scheldend – bij neer, anderen gingen op zoek naar oplossingen.

Op Telegram werden QR-codes verkocht voor zo’n veertig euro en sommigen gaven telefoons door (met daarop de QR-code van een vaccinnatiebewijs of negatieve test). Imro: “ Wat verwacht je dan dat er gaat gebeuren als je alles meteen opengooit? Het verbaast me wel dat het kabinet nu niet zoekt naar oplossingen. Waarom onderzoeken ze niet welke toegangsstrategie wel werkt?”

De vriendengroep van Imro maakt er desondanks het beste van. Ze gaan uit eten bij Volt in de Ferdinand Bolstraat en daarna niet naar de Marktkantine, maar naar een huisfeestje. “Het is wel anders, want je ontmoet geen nieuwe mensen, maar het is beter dan niets.”



Verontwaardigd

Ramon de Lima, voorzitter van N8BM (Stichting Nachtburgemeester) is behalve teleurgesteld ook verontwaardigd. “Iedereen heeft uitgekeken naar het festivalseizoen. Ik persoonlijk ook. Eindelijk weer nieuwe prikkels en weg uit de omgeving waar we al maanden in zitten. Ondernemers hebben zoveel passie en liefde gestoken in de feesten die gaan komen en dan hoor je dat het niet doorgaat. Bezoekers, oprichters, artiesten: iedereen is verslagen. Weet het kabinet wel hoeveel mensen hierdoor kapot worden gemaakt?”

De Lima wijst ook op een ‘mentale rekening’ die later gepresenteerd wordt. “De mentale gezondheid staat al maanden onder druk. Vertier zou dat kunnen verlichten.”



Ook uit recent onderzoek van het Trimbosinstituut blijkt dat de ‘voortdurende coronacrisis leidt tot een toename van psychische klachten’. Bijna 1 op de 4 (23.5%) deelnemers gaf aan dat hun psychische gezondheid achteruit is gegaan. In oktober 2020 was dit nog 1 op de 6. Meer mensen gaven aan slaapproblemen te hebben en ervaren vaker gevoelens van emotionele eenzaamheid. De jongste groep respondenten, tussen de 20 en 35, scoorde het slechtst. De angst voor het virus zelf was niet veranderd, maar mensen rapporteerden wel vaker stress door de maatregelen vergeleken met oktober.



Haken en ogen

De financiële rekening is eveneens een grote zorg in de festival- en clubwereld , aldus De Lima. “Er is een garantiefonds, maar daar zitten allemaal haken en ogen aan,” zegt de voorzitter. “Grote meerdaagse festivals, zoals Lowlands, horen straks een week van te voren pas of hun festival door kan gaan. Dat is te laat voor zo’n groot festival. Wat moet je dan doen? Als je zelf de stekker uit je evenement trekt, kan je geen aanspraak maken op dat geld.”

De voorzitter gaat in overleg met nachtvertegenwoordigers van andere steden om zich te beraden over stappen. “We weten nog niet wát we gaan doen, maar we blijven niet stilzitten.”