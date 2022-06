‘Daar gaan ze weer in Bloemendaal!’ Vijf oud-raadsleden op de vingers getikt wegens niet-integer handelen

Rob Slewe diende een integriteitsmelding in, maar maakt zich ook zelf schuldig aan het verspreiden van vertrouwelijke informatie. Beeld Rink Hof

De wittebroodsweken van de nieuwe gemeenteraad in Bloemendaal hebben niet lang geduurd. Op de eerste echte vergadering moest de raad meteen aan de bak om vijf raadsleden uit de vorige periode een draai om de oren te geven wegens niet-integer handelen. “De bewoners zullen wel denken: daar gaan ze weer in de gemeente Bloemendaal,” verwoordde fractievoorzitter Vincent Verheij van D66 de gevoelens. “Daar baal ik stevig van.”

Op tafel lagen vijf adviezen van de integriteitscommissie, met vijf harde oordelen over vijf volksvertegenwoordigers. Zij hebben zich volgens de commissie in 2020 en 2021 schuldig gemaakt aan het lekken van vertrouwelijke informatie en het wekken van de schijn van belangenverstrengeling. In strijd met de afspraken die binnen de raad zijn gemaakt, merkte Harold Koster (PvdA) op. “Sommige mensen in deze gemeente denken kennelijk dat ze boven de wet staan.”

Belangenverstrengeling

Wat is er allemaal gebeurd? Het begon met een bijeenkomst van het zogeheten seniorenconvent in mei 2020 waar onder geheimhouding werd gesproken over het voornemen om een integriteitsmelding te doen over Mark Doorn, de fractievoorzitter van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal, die wordt verdacht van belangenverstrengeling. Doorn is zelf aanwezig bij het gesprek en doet een dag later uitgebreid verslag van de bijeenkomst in de appgroep van de partij.

De beschuldiging zorgt meteen voor grote onrust binnen de lokale partij. Doorn wordt weggestuurd, maar nog geen week later keert hij terug en krijgt bestuurder Martin van de Bunt zijn congé. Op wraak belust stuurt Van de Bunt een serie screenshots van het appgesprek naar de burgemeester en een aantal raadsleden. Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal reageert door nóg een integriteitsmelding over Doorn in te dienen, nu wegens het schenden van geheimhouding.

Verspreiden van vertrouwelijke informatie

Het gaat van kwaad tot erger als Slewe als beschermheer van de vertrouwelijkheid zijn melding niet alleen naar de griffie stuurt, zoals de regels voorschrijven, maar ook naar andere raadsleden en zelfs naar een journalist. Met de melding verstuurt hij ook nog een mail van een collega met daarin een verslag van het seniorenconvent en maakt dus ook zichzelf schuldig aan het verspreiden van vertrouwelijke informatie.

De melding van Slewe komt ook terecht bij Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal die in 2014 zelf voor de rechter moest verschijnen wegens het openbaren van geheime stukken over het explosieve dossier Elswoutshoek. Roos stuurt een mail naar de burgemeester met het verzoek aangifte te doen tegen Doorn, en verzendt een doorslag naar alle raadsleden en nog eens drie journalisten. Ook blijkt zij in het geheim geluidsopnamen te hebben gemaakt van het seniorenconvent.

Advocaat en fractievoorzitter

We zijn er bijna. In januari 2022 voert de commissie gesprekken met de vier genoemde schenders van de geheimhouding. Van de Bunt laat weten dat hij zich alleen wil laten horen in aanwezigheid van een advocaat. Tot verbazing van de commissieleden blijkt dat Leonard Heukels te zijn, die weliswaar advocaat is, en niet de goedkoopste als we de verhalen mogen geloven, maar ook fractievoorzitter van Liberaal Bloemendaal.

Als burgemeester Roest op de hoogte wordt gesteld, stuurt hij een mail naar Van de Bunt om hem eraan te herinneren dat ook Heukels in 2020 een integriteitsmelding heeft gedaan over Doorn, en dus partij is in de kwestie. Van de Bunt laat het antwoord over aan zijn advocaat, die laat weten: “Zoals u wellicht weet, behoort een advocaat in zijn werk onderscheid te maken tussen privéactiviteiten en professionele activiteiten. Dat onderscheid kan ik uitstekend maken.”

Dat is niet de mening van de commissie die, nu ze toch bezig zijn, ook Heukels een tik op de vingers geeft. De gemeenteraad nam afgelopen donderdag het advies van de commissie unaniem over, burgemeester Roest nodigde de raad vast uit voor een heidag om verder te praten over gedragscodes en omgangsvormen. Met uitzondering van Doorn maken alle gestraften deel uit van de raad. Van de Bunt heeft zich, wellicht op advies van zijn advocaat, aangesloten bij Liberaal Bloemendaal.