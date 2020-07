Daan (24) aangevallen op feestje in Noord: ‘Homofobie bestaat nog steeds’

De 24-jarige Daan. Beeld Eigen foto

Daan was in de nacht van zaterdag op zondag met vrienden op een rave in Noord. Hij gaat vaker naar dat soort feestjes, maar dit keer leek er een andere sfeer te hangen dan gewoonlijk. Toen hij langs een paar jongens liep, hoorde hij hen homofobe dingen zeggen en opmerkingen maken over zijn kleding.

Toen hij even later aan de waterkant zat, werd hij uit het niets aangevallen. Een man kwam op hem af rennen en probeerde hem in het water te gooien. Daan wist zich los te rukken, maar werd vervolgens in zijn nek geslagen door een andere man. Een vriendin ging verhaal halen bij de mannen, die zeiden dat ze hem hadden aangevallen omdat hij een ‘kankerflikker’ zou zijn.

Ondanks dat hij erg geschrokken was, besloot Daan zijn verhaal op Facebook te zetten. “Ik ben wel vaker uitgescholden, maar dit was de eerste keer dat het ook echt fysiek werd,” vertelt hij. “En ik ben echt niet de enige bij wie dit gebeurt. Ik wil dat mensen weten dat dit soort antihomogeweld nog steeds bestaat. Dat discriminatie tegen lhbtq’s nog steeds plaatsvindt.”

Voor de deur

Een vriend van Daan wist een foto te maken van een van de mannen die hem aanvielen. Daan deelde de foto onder het Facebook-bericht. Maandagavond stond die man plotseling voor de deur van Daans ouders. “Ik was daarheen gegaan en zat boven in mijn kamer toen er werd aangebeld. Mijn ouders hebben met hem gepraat. Hij wilde dat ik de foto onder het bericht verwijderde, omdat hij heel veel negatieve reacties had gekregen, ook van zijn familie.”

Ook wilde de man met Daan in gesprek om zijn excuses aan te bieden. “Dat heb ik niet gedaan, daar ben ik nog niet klaar voor. En ik twijfelde ook aan zijn intenties. Ik denk dat hij vooral wilde dat ik de foto offline zou halen.” Dat laatste besloot hij wel te doen, omdat hij zijn ouders niet in gevaar wil brengen. “Ik vind het een enge situatie. Vooral het feit dat hij het adres van mijn ouders weet, vind ik naar.”

Woensdagochtend gaat Daan aangifte doen bij de politie. Die zegt inderdaad te weten over de geweldplegingen op het feestje in Noord afgelopen weekend. “Zodra er aangifte wordt gedaan, gaan we ermee aan de slag,” laat een politiewoordvoerder weten.