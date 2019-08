Da Costakade moet volledig vernieuwd

Da Costakade. Beeld Tammy Van Nerum

Dat maakt portefeuillehouder Jeroen Berkel bekend in een brief geadresseerd aan de bewoners en ondernemers aan de Da Costakade. Aangezien er sprake is van een ‘grootschalige aanpak van de bruggen en kademuren’, zal de impact voor omwonenden groot zijn. Zo krijgen volgens het stadsdeel enkele woonboten mogelijk een andere ligplaats.

In augustus 2018 verzakte de riolering onder een deel van de kade dusdanig dat de straat met spoed afgesloten moest worden. Hierop volgde een onderzoek naar de staat van de kademuren waaruit bleek dat minimaal vijf andere plekken dringend aan vernieuwing toe waren.

Volgens Van Berkel is de levensduur van de kademuren korter dan verwacht. Dit heeft te maken met de belasting van de kade door verkeer en werkzaamheden. Het vernieuwen van slechts een deel van de kade heeft volgens de portefeuillehouder geen zin, aangezien dit verderop mogelijk kan leiden tot scheuren en verzakkingen. Daarom moet de gehele De Costakade op de schop, inclusief het stuk tussen de Kinkerstraat en de Jacob van Lennepkade aan de oneven zijde.

Buurtbewoners kunnen zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van de nieuwe straat. Veel mensen hebben dit inmiddels al gedaan. In september wil het stadsdeel inventariseren welke woonboten er naar een andere locatie worden verplaatst.