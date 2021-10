D66 wil meer ruimte voor koopwoningen

Beeld Hollandse Hoogte / Nico Garstman

Dat zijn enkele opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam dat de partij vandaag openbaar heeft gemaakt. D66 wil dat zeker de helft van de woningbouwproductie van 9000 woningen per jaar ten goede komt aan middeninkomens tot 70.000 euro per jaar. Om dat te financieren moet de productie van nieuwbouwwoningen in de vrije sector worden vergroot ten koste van sociale woningbouw. Vrije sectorwoningen leveren het meest op. Een deel van die opbrengst kan de gemeente gebruiken voor subsidie op de grondprijs voor het middensegment.

Op dit moment bestaat bij Amsterdamse nieuwbouwprojecten slechts 20 procent uit koop- en huurwoningen in de vrije sector, de duurste categorie. D66 wil dat percentage verhogen naar 30, ten koste van 10 procent sociale huur. Dat is een breuk met de huidige praktijk (40 procent sociaal, 40 procent midden en 20 procent vrije sector), die vooral beoogt het aantal sociale huurwoningen te vergroten.

Sloop als serieuze optie

De partij wil ook meer ruimte voor sloop ten gunste van nieuwbouw, vooral in wijken waar de gemeente aan stadsvernieuwing doet. Dit is een controversiële methode waarvan de afgelopen jaren steeds minder gebruik is gemaakt omdat de bewoners van de panden er meestal fel tegen gekant zijn. Renovatie is nu het uitgangspunt, maar als nieuwbouw substantieel meer woningen oplevert, moet sloop een serieuze optie zijn, vindt D66. ‘Hoe meer woningen terug kunnen komen, hoe meer kans huidige én nieuwe bewoners op een passende, nieuwe woning hebben,’ aldus het programma.

De partij wil ook dat betaald parkeren overal in de stad de norm wordt en wil een einde maken aan houtstook in kachels en open haarden, ten gunste van de luchtkwaliteit.

D66 keert zich in het verkiezingsprogramma ook tegen de handhaving van het i-criterium, waarmee de gemeente toeristen kan weren uit coffeeshops. Daarmee gaat D66 in tegen burgemeester Femke Halsema die het weren van buitenlanders uit coffeeshops ziet als een belangrijk middel in de strijd tegen de toeristische drukte in de binnenstad.

Sekscentrum

De partij spreekt zich uit voor een erotiekcomplex als alternatief voor de raambordelen op de Wallen en noemt het Arena­gebied in Zuidoost als mogelijke locatie voor zo’n seks­centrum.

Met 22 procent haalde D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit voorjaar de meeste stemmen onder Amsterdamse kiezers. Lijsttrekker Reinier van Dantzig wil proberen op 16 maart 2022 GroenLinks van de troon te stoten als grootste partij van de stad.