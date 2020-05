D66 wil leeftijdsgrenzen waardoor musea en cafés weer open kunnen

Reinier van Dantzig van D66. Beeld ANP

Volgens PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki is het zaak om de economie meer divers te maken, vooral in de binnenstad, die nu te veel leunt op toerisme en door de coronacrisis is stilgevallen. “Dit is hét moment om anders naar onze economie te kijken,” zegt hij. Centraal hierbij staat een sterke overheid. “Op dit moment is het de taak van de overheid de pijn te verlichten en werkgelegenheid op peil te houden. Maar op de lange termijn moet de gemeente keuzes maken.”

Dit betekent bijvoorbeeld: als hotels het niet meer redden, moeten daarvoor woningen in de plaats komen. Via bestemmingsplannen kan de gemeente bepalen voor wie nog wel en voor wie geen plek meer is in de stad. Bedrijven die zich willen vestigen in Amsterdam, moeten zich aan de stad committeren, waarbij normaal belasting betalen vanzelfsprekend is. “Ondernemers moeten oog hebben voor de stad en een bijdrage leveren aan ons vestigingsklimaat.”

Om middelgrote en kleine bedrijven te helpen, moet de gemeente kredieten verlenen, vindt de PvdA. Ook D66 ziet hierin een rol voor de gemeente, vooral om eventuele knelpunten bij financiering weg te nemen.

Tijdslots voor ouderen

Volgens Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad, moet de stad leeftijdsgrenzen ‘niet schuwen’. “Dat kan betekenen dat mensen die niet in de kwetsbare groep vallen weer naar buiten kunnen voor een bezoekje aan een museum, café, kapper of theatervoorstelling.”

D66 wil ondernemers de mogelijkheid geven te kiezen tussen anderhalve meter afstand of een leeftijdsgrens, als zij hun zaak weer openen. Welke leeftijdsgrens dat precies is, moet wetenschappelijk worden vastgesteld.

Amsterdammers die ouder en dus kwetsbaarder zijn, zouden volgens de coalitiepartij aparte tijdslots moeten krijgen om naar museum of theater te kunnen.

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki Beeld Tammy van Nerum

Volgens D66 zijn staanplaatsen in de horeca niet meer mogelijk nu. Daarom hebben caféhouders extra ruimte nodig voor zitplaatsen, wc’s en voor plekken om uit te serveren. Horecaondernemers op de Nieuwmarkt hebben al een verzoek ingediend om het plein rondom de Waag open te stellen voor terrassen, waar burgemeester Halsema positief over is. Van Dantzig zegt dat verruiming van terrassen ook ten koste kan gaan van de auto. De gemeenteraad heeft een VVD-motie aangenomen om een plan op te stellen om horeca meer ruimte te bieden, openingstijden te verruimen en regels te versoepelen.

Coulance met de huur

Veel ondernemers zitten in financiële problemen en hebben moeite om de huur te betalen. D66 wil dat de gemeente convenanten opstelt met brancheverenigingen en verhuurders waarin enige coulance wordt vastgelegd ten aanzien van het innen van huren.

De PvdA pleit ervoor dat Amsterdam investeringen naar voren haalt en meer personeel aanneemt, bijvoorbeeld om de stad schoon te maken. De economie krijgt dan een extra impuls. Investeringen in verduurzaming zouden daarnaast extra banen kunnen opleveren, aldus de sociaaldemocraten.