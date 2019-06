D66 wil lager hoteltarief voor artiesten: ‘Anders komen er alleen nog boybands’

Volgens D66 zitten culturele instellingen als Paradiso met de hoge hotelprijzen in hun maag. Beeld anp

“We horen uit de cultuursector steeds vaker klachten over de hoge kosten in de stad,” zegt raadslid Marijn Bosman (D66). “De afgelopen twee jaar zijn hotelkamerprijzen een kwart gestegen, de ticketprijzen niet. Het wordt daardoor steeds moeilijker om in de stad op te treden. Er moet een oplossing komen, voordat artiesten Amsterdam overslaan omdat het hier te duur is.”

Naast parkeertarieven wordt er veel geklaagd over de hoge prijzen voor een overnachting. Deze week meldde Het Parool dat de gemiddelde prijs voor een hotelkamer in drie jaar is 31 euro is gestegen naar 162 euro per nacht.

Kleinere artiesten

“We hebben rondgebeld naar culturele instellingen, waaronder Paradiso en de Melkweg,” zegt Bosman. “Nu al zitten programmeurs met de hotelprijzen in hun maag en vragen artiesten de zalen om een hogere vergoeding als er geen overnachting in zit. We moeten oppassen dat de prijsstijgingen van hotelkamers er niet toe leiden dat alleen gevestigde namen nog kunnen optreden in Amsterdam. Ik wil niet alleen het Concertgebouw en boybands, maar ook kleinere artiesten en alternatieve muziek.”

Het raadslid wil dat er een ‘cultuur tarief’ komt voor Amsterdamse hotels “De overheid heeft op veel punten overleg met bestaande hotels. Zo worden nu afspraken gemaakt over verduurzaming. Als je daarover dan toch met ze spreekt, regel dit dan ook.”

Voor nieuwe hotels - die ondanks de hotelstop nog wel mogelijk zijn als ze iets toevoegen aan de stad - zou kunnen worden vastgelegd dat ze verplicht kamers beschikbaar stellen voor cultuurgasten.

Gemeentebeleid

Brancheorganisatie Horeca Nederland Amsterdam begrijpt niets van het voorstel. “Als er al door de hoge kamerprijzen geen artiesten meer naar de stad komen, dan is dat toch echt het gevolg van het gemeentebeleid,” zegt voorzitter Pim Evers. “Het college heeft er met een hotelstop en hogere toeristenbelasting juist voor gekozen meer geld binnen te halen en bezoek te ontmoedigen. Dat geldt dan ook voor deze doelgroep.”

Eerder deze week bleek dat de hotelprijzen stijgen doordat het tekort aan hotelkamers in de stad steeds verder oploopt. Dat komt ook omdat er, met instemming van D66, geen nieuwe hotels meer mogen bijkomen.

De partij heeft onlangs ook het plan van de eigen wethouder van Financiën Udo Kock, gesteund om naast een (verhoogd) percentage toeristenbelasting, per gast ook nog een vast bedrag van drie euro per nacht op te leggen. Voor budgethotels, met kamer- of bedprijzen tussen de twintig en dertig euro, betekent dat een forse verhoging.

Budgethotels

Daarmee wil de gemeente, naast extra inkomsten, ook gasten van budgethotels ontmoedigen naar de stad te komen, in de veronderstelling dat die de meeste overlast veroorzaken.

En daarmee worden volgens Horeca Nederland juist ook culturele bezoekers getroffen. “Juist budgethotels trekken veel gasten uit de culturele sector, zoals artiesten en hun crew. Ik begrijp niet dat de gemeente zich dat, ondanks onze waarschuwingen, niet heeft gerealiseerd toen ze dit beleid invoerden. En nu moeten de hotels die fout weer repareren.”

“De gemeente krijgt uit die verhoging voldoende inkomsten binnen. Laat ze daar dan die kamers voor artiesten van betalen. Of die extra heffing niet voor die groep berekenen. Dat gebeurt al voor scholieren, die nu plotseling wel worden uitgezonderd omdat de gemeente niet zag dat hierdoor ook scholen worden getroffen.”

Horeca Nederland betwijfelt of er sowieso een probleem is. “Heel veel budgethotels, zoals Stayokay of AO Hotels in Zuidoost hebben vooral in het weekend veel ruimte beschikbaar tegen lage prijzen. Maar we hebben al eerder gezien dat politici alleen op Booking.com kijken naar kamerprijzen, daar dan onder de 200 euro niets vinden en dan denken dat dat objectieve prijzen zijn. Vele budgethotels zijn helemaal niet bij dat soort platforms aangesloten. En die er wel zitten hebben zelf vaak zelfstandig hele gunstige kamerprijzen.”

Wat terug doen

Raadslid Bosman ziet geen relatie tussen de door haar partij gesteunde hotelstop en hogere toeristenbelasting en de stijgende kamerprijzen die artiesten zouden verdrijven. Dit voorstel staat volgens Bosman los van de steun van haar partij aan de hogere overnachtingskosten.

Ze hoopt er op dat hotels zelf de stap zullen nemen om kosten voor cultuurgasten te verlagen. “De hotels die al in de stad zijn gevestigd zitten goed, die verdienen steeds meer. Die mogen best wat terug doen, want door ons cultuuraanbod komen ook toeristen naar de stad.”

Horeca Nederland verwacht niet dat hotels uit zichzelf aan het cultuurtarief zullen meedoen. “Ze kunnen toch moeilijk ook nog eens onze kamertarieven gaan bepalen. Aan de ene kant verhoogt de gemeente, met instemming van D66, de toeristenbelasting met een vast bedrag juist om de doelgroep van budgethotels te ontmoedigen. Als dan blijkt dat daardoor die doelgroep in problemen komt, dan moeten de hotels dat maar oplossen. Laat die extra heffing maar vervallen, dan is dit meteen opgelost.”