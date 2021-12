D66-wethouder Victor Everhardt vertrekt per februari naar Den Haag

Victor Everhardt presenteert de begroting van de gemeente Amsterdam. Beeld ANP

Dat schrijft Everhardt in een brief aan burgemeester Halsema die vrijdag is gepubliceerd. Everhardt wordt directeur van Platform 31, een netwerkorganisatie voor overheden en tevens van het Instituut voor Verslavingszorg in Den Haag. Recent werd hij ook verkozen tot landelijk partijvoorzitter van D66.

Everhardt begon in 2019 aan zijn wethouderschap in Amsterdam als de opvolger van wethouder Udo Kock, die aftrad vanwege een meningsverschil over de verkoop van vuilverbrander AEB. Hij kwam over uit Utrecht, waar hij al negen jaar wethouder was geweest. In Amsterdam kreeg hij financiën, economische zaken, de Zuidas en Schiphol onder zijn beheer. Hij begeleidde de verkoop van AEB aan het Rotterdamse afvalbedrijf AVR, maakte de Hotelstop definitief en kondigde in 2020 de zwaarste bezuinigingen in decennia aan vanwege de financiële gevolgen van corona op de stadsbegroting.

‘Gemengde gevoelens’

Naar eigen zeggen stond zijn bestuursperiode in Amsterdam in het teken van corona. In zijn brief aan Halsema schrijft hij dat hij met ‘gemengde gevoelens’ zijn taken neerlegt, mede omdat hij zijn periode niet volledig afmaakt. Dat Everhardt in 2022 zou vertrekken was overigens al langer duidelijk, omdat hij sinds de start van zijn wethoudersperiode niet naar Amsterdam verhuisde maar in Utrecht bleef wonen.

Zijn taken zullen waarschijnlijk verdeeld worden onder de overige wethouders.