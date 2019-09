D66, SP en GroenLinks: lachgas op festival moet kunnen

De burgemeester wil een einde maken aan de verkoop van lachgas op straat. Beeld ANP

Voor Femke Halsema is het simpel. De verkoop van lachgas is de afgelopen maanden geëxplodeerd, en zorgt vooral in de binnenstad voor veel overlast. “Deze zomer heeft zich een wildwestmarkt ontwikkeld,” stelt de burgemeester. Via boetes en dwangsommen worden de aanbieders in de stad inmiddels aangepakt. Halsema heeft er ook vertrouwen in dat het verbod op de verkoop van lachgas juridisch houdbaar is. Volgens haar hebben de juristen van de gemeente er extra zorgvuldig naar gekeken.

Een van de handelaren van lachgas in de binnenstad heeft aangekondigd naar de rechter te stappen vanwege de dwangsom die hem is opgelegd.

Geen ballonnetjes op festivals

In een opsomming met maatregelen gaf Halsema eerder deze week ook aan dat ze de verkoop van lachgas op evenementen en festivals wil verbieden. Lachgas is op veel festivals te koop voor een paar euro per ballonnetje. Door dit expliciet te verbieden via de evenementenvergunning zou het verbod vrij eenvoudig toegepast kunnen worden. “Bij evenementen zal in de vergunning expliciet worden opgenomen dat lachgasverkoop verboden is,” schreef Halsema dinsdag.

Halsema gebruikt hierbij een handigheidje, omdat het momenteel al niet toegestaan is om ballonnen op te laten op evenementen vanwege de milieuschade die dit oplevert. Volgens Halsema geeft het geen pas dat feestballonnen met lucht of helium erin verboden zijn op festivals, maar er voor lachgasballonnen een uitzondering gemaakt wordt.

Coalitiepartijen: laat festivals met rust

Dat gaat de coalitiepartijen, met uitzondering van de PvdA, te ver. “Je kunt ook alcohol kopen op festivals. Waarom zouden we lachgas, waarvan het gebruik niet verboden is, dan wel verbieden?” vraagt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting zich af. Ook D66 is verbolgen. “Ik vind dit een te zware maatregel voor festivals, en met een verbod verliezen we ook een mogelijkheid om gebruikers te wijzen op de gezondheidsrisico’s,” zegt D66-raadslid Alexander Hammelburg.

Maar Halsema wil haar plannen doorzetten, waardoor de coalitiepartijen waarschijnlijk een motie gaan voorbereiden die haar dwingt om evenementen met rust te laten. Of die motie op een meerderheid kan rekenen, is nog niet zeker.