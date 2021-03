D66 kondigt na riante winst in Amsterdam ‘de slag om Mokum’ aan

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag reageert in het verenigingshuis van het Landelijk Bureau op de uitslagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

D66 krijgt onder leiding van lijsttrekker Sigrid Kaag 22,7 procent uitgebrachte stemmen. Dit is een paar procent meer (3,8 procent) dan in 2017, maar vooral een forse stijging ten opzichte van de raadsverkiezingen in 2018 toen de partij op 16 procent bleef steken. Eerder op de avond zei de lokale D66-leider Reinier van Dantzig dat hij vooral blij is met de positie als tweede partij van het land. “De PVV is verslagen, op naar goud in Amsterdam,” zei hij.

Ook in 2014 was D66 al eens de grootste, maar verloor daarna terrein aan GroenLinks. D66 bereidt zich voor op ‘de slag om Mokum’ bij de raadsverkiezingen van 2022, aldus Van Dantzig.

Bureau Verkiezingen van de gemeente meldt de resultaten op basis van 85,6 procent van de uitgebrachte stemmen in de stad. De volledige uitslag volgt in de loop van donderdag, de definitieve uitslag wordt maandag vastgesteld.

Verlies GroenLinks

Opvallend is dat de steun voor GroenLinks bijna halveert, naar 10,2 procent van de stemmen. Het verlies in Amsterdam is groter dan bijvoorbeeld in Utrecht, waar de partij bijna 13 procent overhoudt. Een verklaring kan zijn dat GroenLinks Amsterdam al een tijd onder vuur ligt op verschillende dossiers zoals de stijging van lokale lasten of de energietransitie, in het bijzonder de plaatsing van windmolens rond de stad.

Ook de VVD verliest en komt van ruim 15 procent in 2017 nu op 12,6 procent van de stemmen uit. Het is daarmee wel de tweede partij van de stad, een positie die het onder meer tijdens de paarse kabinetten in de jaren negentig ook al had, toen achter de PvdA.

Volt en Bij1 stijgen

De daling bij de PvdA zet door naar 7,6 procent van de stemmen. Met uitzondering van de Europese verkiezingen in 2019 weet de partij sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 niet meer te winnen.

Nieuwkomer Volt pakt meteen 5,9 procent, ook Bij1 groeit naar dit percentage. FvD krijgt 2,6 procent, ook afsplitsing JA21, de beweging van raadslid Annabel Nanninga, heeft steun in Amsterdam (1,2 procent).

Lees alles over de verkiezingsdag en de uitslagen in ons verkiezingsblog.