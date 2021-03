D66 grootste partij in meeste wijken, Denk, PVV en Bij1 scoren goed in stadsranden

Leg de verkiezingsuitslagen per wijk van 2017 en 2021 naast elkaar en het valt direct op dat GroenLinks, vier jaar geleden de grootste in 44 wijken, veel kleiner is geworden. De buurten waar de partij het grootst was, vooral in het centrum en oost, zijn nu veranderd in D66-bolwerken.

Gigantische opkomst

Opvallend is de gigantische opkomst op IJburg, waar ongeveer 9 van de 10 kiesgerechtigden is gaan stemmen, terwijl de opkomst in 2017 rond de 70 procent lag. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de ophef rondom de komst van windmolens en een biomassacentrale (in het naastgelegen Diemen).

IJburg werd door VVD-lijsttrekker Mark Rutte genoemd in het RTL-verkiezingsdebat als voorbeeld van een wijk waar veel verzet is tegen de energietransitie. Het heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat IJburgers hun democratische plicht deze verkiezingen zeer serieus hebben genomen.

GroenLinks verliest hier forser dan elders in de stad, terwijl D66 en VVD hier ver boven het Amsterdamse gemiddelde scoren. Overigens lijken oppositiepartijen JA21 en de Partij voor de Dieren, de felste stemmen in de oppositie op dit dossier, door de IJburgers niet extra beloond te worden voor hun strijd tegen windmolens.

Geen machtsbasis PvdA

De PvdA, traditioneel gezien altijd een grote partij in Amsterdam, is net als in 2017 nergens meer de grootste. Zorgelijker nog voor de partij is dat zij ook geen machtsbasis meer heeft, een wijk of gebied waar het aanmerkelijk beter scoort dan elders. Ook in Slotervaart, waar partijleider Liliane Ploumen woont, is het resultaat niet beter dan gemiddeld.

Niet in elke wijk kwam D66 als winnaar uit de bus. De PVV is de grootste in Tuindorp Oostzaan, Tuindorp Buiksloot en Nieuwendammerdijk, maar verloor een paar procent aan Forum voor Democratie, een landelijke trend. Ook afsplitsing JA21 haalde een procent van de stemmen. Daarmee valt de voorzichtige conclusie te trekken dat de steun voor uiterst rechts in Amsterdam niet gegroeid is.

De VVD is minder dominant dan voorheen in Zuid, het traditionele bolwerk van de liberalen, omdat D66 daar ook goed scoort. Onder meer in de sjieke Museumpleinbuurt is de koppositie van de VVD verdwenen. Bij1 scoort hier bijna vier procent van de stemmen, een aanwijzing dat de partij van Sylvana Simons veel bredere steun geniet dan alleen in de traditionele migrantenwijken buiten de ring. De VVD groeit ten opzichte van 2017 wel licht in sommige wijken Zuidoost, een indicatie dat de partij in Amsterdam een volkser imago krijgt.

Opkomst Bijlmer omhoog

Bij1 kreeg wel veruit de meeste stemmen in delen van de Bijlmer (oost en centrum) en Holendrecht/Reigersbos. Het beste cadeau dat de Bijlmer aan Bij1 kon geven is dat de opkomst flink omhoog ging, waardoor veel meer mensen gingen stemmen dan in 2017 en daarmee Sylvana Simons overtuigend naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Sylvana Simons van Bij1 Beeld ANP

Denk deed het, net als vier jaar geleden, weer goed in Nieuw-West. Ze kreeg de meeste stemmen in het Overtoomse Veld, Slotermeer, Slotervaart-Noord, Osdorp en Geuzenveld. En werd bovendien weer de grootste partij aan de andere kant van de stad, in Waterlandpleinbuurt en de Indische Buurt.

Amsterdam stemt anders dan de gemeenten rondom. In Diemen en Haarlem werd D66 ook het grootst, daaromheen werd de VVD overal de grootste, behalve in Edam-Volendam, daar kreeg de PVV de meeste stemmen.