D66 gebeten hond in verkiezingsdebat

Onvermijdelijk ging het lijsttrekkersdebat over het oprukkende zwerfvuil. De economie van de binnenstad groeit royaal en toch stijgt de jaarlijkse 'economische barometer' Amsterdam City Index dit jaar maar twee puntjes, van 120 naar 122. De reden: in het indexcijfer wordt de economische opgang bijna helemaal tenietgedaan door de snel toegenomen vervuiling en overlast.



"Dit is iets waar we de afgelopen vier jaar steeds aandacht voor hebben gevraagd," zei PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman. "De drukte is enorm toegenomen en tegelijk is er ontzettend bezuinigd op de schoonmaak. Er zijn driehonderd reinigers wegbezuinigd." Ze riep de andere partijen op de bezuinigingen terug te draaien.



Smerigste plekken

VVD, GroenLinks en SP zijn daar graag toe bereid. VVD-lijsttrekker Eric van der Burg noemde het ruimhartig "een van de fouten die deze coalitie heeft gemaakt." De bezuinigingen zijn in 2014 overeengekomen in de nasleep van de crisis. VVD en SP wilden daar vorig jaar al op terugkomen, verklapte Van der Burg. "Maar daar zijn drie partijen voor nodig." Daarmee suggereerde hij dat D66 er niet aan wilde, iets dat D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig niet ontkende.



"Er gaat veel goed in het afvalbeleid," zei Van Dantzig, die benadrukte dat D66-wethouder Abdeluheb Choho 11,2 miljoen extra stak in de schoonmaak, met bijvoorbeeld meer aandacht voor de 250 smerigste plekken van de stad, duizend extra afvalbakken en flexibele schoonmaakteams. "Het gaat niet alleen om meer personeel. Je moet ook innoveren." Volgens Van Dantzig zijn er niet driehonderd reinigers minder, maar gaat het om 215 fte. Daarbij is ook administratief personeel en uit de groenvoorziening meegeteld.



Vanuit de zaal noemde D66-stadsdeelvoorzitter van het Centrum Boudewijn Oranje het debat 'een kwelling'. Dat het viezer is geworden noemde hij 'deels waar, deels ook niet.' "In veel buurten in Centrum is het schoon, het gaat om een relatief klein gebied. Sinds vorig jaar gaat het echt beter." Ook ging hij in op de bezuinigingen op de gemeentereinigers. "Er is niemand ontslagen. Ze worden alleen niet vervangen als iemand vertrekt."



