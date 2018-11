D66: evenementen in het nauw door terreinverlies

De festivals zijn uitingen van kunst en cultuur

"DGTL is het duurzaamste festival van de wereld en Dekmantel behoort muzikaal tot de wereldtop. En laten we niet vergeten dat veel Amsterdammers er met veel plezier naartoe gaan. Het heeft maatschappelijke waarde."



Afspraken nakomen

Strafwerk, Pleinvrees, Vrijland en Zeezout moeten door het verdwijnen van Blijburg voor de edities van komende zomer al zoeken naar een alternatieve locatie, en die is niet zomaar voorhanden omdat een aantal festivals die in het Westerpark, het Sloterpark en op het NDSM-terrein werden gehouden, vanwege klachten van omwonenden ook al naar een andere locatie uitkijken.



Bosman: "Het is begrijpelijk dat op locaties waar veel mensen omheen wonen minder festivals kunnen worden georganiseerd. We hebben vorig jaar na lang overleggen met alle partijen een evenementenbeleid vast­gesteld waarin precies staat hoeveel evenementen er op elke locatie mogen worden georganiseerd."



"Op Blijburg waren dat er twintig, maar dat valt nu helemaal weg. Je moet wel nakomen wat je afspreekt of met een alternatief komen. Als dat niet gebeurt, moet dat worden aangepakt."



Omdat de gemeente in Riekerhaven versneld woningen wil laten bouwen, kun je er volgens Bosman op wachten tot ook daar geen festivals meer kunnen worden georganiseerd. Onder meer Nomads en Georgies Wundergarten zouden daardoor in de problemen komen.