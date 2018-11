D66 en VVD: Wapen tegen fout geld niet alleen voor horeca

De liberale partijen 'zien ieder instrument om fout geld uit de Amsterdamse ondernemerswereld te weren als belangrijk wapen tegen ondermijning' (het zich invreten door criminelen in de bovenwereld). Ze vragen zich af of meer vergelijkbare 'innovatieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit' op stapel staan.



Dat stellen raadsleden Marijn Bosman (D66) en Marianne Poot (VVD) in een toelichting op schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een bericht in deze krant over nieuwe mogelijkheden die het stadsbestuur ziet om 'fout geld' uit de horeca te weren.



IJgeld

In het kader van het project IJgeld van gemeente, politie, justitie en andere instanties is inmiddels twee horecaondernemers een exploitatievergunning onthouden omdat zij onvoldoende duidelijk konden maken dat de onderhandse leningen (buiten de banken om) waarmee zij hun zaken wilden opzetten van legale herkomst zijn.



De vergunningaanvragen werden 'buiten behandeling gesteld' omdat de aanvragers onvoldoende nadere informatie konden geven over de veelal buitenlandse leningen - die de overheid maar beperkt en moeizaam zelf kan natrekken.



Rechtszaak

In een eerste rechtszaak accordeerde de Amsterdamse bestuursrechter die handelwijze onlangs. D66 en VVD willen nu van het college weten hoeveel van dergelijke procedures lopen en of er 'juridische belemmeringen in de weg staan' aan een vergelijkbaar beleid rond aanvragen van andere ondernemers van wie de ambtenaren de financiële onderbouwing van de vergunningaanvragen te onduidelijk vinden.



De partijen willen ook weten of ondernemers nu nog meer inspanningen moeten doen dan ze al moesten in het kader van een toetsing voor de Bibop-procedures (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en of ze juist meer of minder kosten moeten maken dan tot nu toe gebruikelijk.



