D66 en PvdA willen Amsterdamse jongerenraad

Dehlia Timman Raadslid D66 hoopt jeugd voor lokale politiek te boeien via jongerenraad © Tammy van Nerum

In Amsterdam begint volgend jaar al een proef op het Berlage Lyceum. Docent filosofie Jaron Schoone is enthousiast over het plan van Timman en Mbarki. Eerder schreef hij met zijn filosofieleerlingen al twee boeken over onderwijs en maatschappelijke problemen.



Schoone zou in het schooljaar 2019-2020 al willen beginnen op het Berlage en een jaar later verkiezingen voor de jongerenraad willen houden in de hele stad.



Timman en Mbarki hopen op steun uit de gemeenteraad voor een budget van ongeveer 30.000 euro. Daarmee kan de jongerenraad debatten over actuele onderwerpen voorbereiden en die houden in de raadzaal.



Over jeugdzorg laat de gemeenteraad zich al adviseren door jongeren, uitgekozen omdat zij ervaringsdeskundigen zijn op dit terrein.



Niet in alle gemeenten zijn jongerenraden even succesvol geweest. In Hellevoetsluis bestond sinds de jaren tachtig een jongerenraad, maar die is vorig jaar afgeschaft. Leden haakten af zodra ze een vriendje of vriendinnetje kregen of gingen studeren.



Bovendien was de groep geen afspiegeling van de inwoners van de gemeente omdat vooral vwo-leerlingen en studenten zich meldden.