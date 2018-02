D66 en GroenLinks steunen campagne gekozen burgemeester

Met 1420 handtekeningen hebben de initiatiefnemers achter het plan genoeg steun verzameld om het plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.



Maar de tijd dringt, want eerder zei commissaris van de Koning Johan Remkes al dat hij het liefst voor de zomer van dit jaar een nieuwe burgemeester benoemd ziet worden in Amsterdam.



Pas na 21 maart, de dag van de raadsverkiezingen, kan begonnen worden met de zoektocht. Dat zou betekenen dat de gehele procedure, inclusief de volksstemming, binnen enkele maanden afgerond moet worden. Een volksstemming is een variant op het raadgevende referendum.



Haken en ogen

Daarom vragen D66 en GroenLinks woensdag aan waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen om spoedig duidelijkheid te geven.



"Het is fantastisch dat dit initiatief in zo'n korte tijd door veel Amsterdammers is ondersteund," aldus GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink. "Maar mogelijk zitten er juridische haken en ogen aan. Daarom is het belangrijk voor de stad en de initiatiefnemers om snel scherp te hebben wat wel en niet kan."



Ook D66 steunt het initiatief van de stichting Meer Democratie. "Meer invloed van de Amsterdammers in dit proces is echt wenselijk," zegt raadslid Reinier van Dantzig.



