D66 blijft grootste, nieuwkomers stevenen af op debuut

Amsterdam loopt vaak voorop, maar niet als het gaat om politieke trends Politicoloog Rinus van Schendelen

Versnippering is allang een trend in Nederland en in de landen om ons heen, zegt politicoloog Rinus van Schendelen, verbonden aan de Erasmus Universiteit.



Rotterdam telt twaalf partijen, Den Haag elf en Utrecht tien. "Amsterdam loopt vaak voorop, maar niet als het gaat om politieke trends," aldus Van Schendelen.



Forum voor Democratie (FvD) komt met drie zetels binnen als hoogste nieuwkomer in de peilingen. Denk staat op twee en Bij1 nipt op één. "Forum krijgt op dit moment de meeste aandacht en scoort goed in de landelijke peilingen," verklaart Jeroen Slot van OIS.



Volgens hem trekt FvD vooral stemmen weg bij VVD, die daalt van zes naar vijf zetels.



Een ouderenpartij

De strijd om de eerste plaats is spannend, omdat D66 afstevent op een flink verlies. De partij daalt van veertien naar tien zetels en komt hiermee in het vizier van GroenLinks, dat op acht zetels uitkomt. In een eerdere peiling van Maurice de Hond kwamen beide partijen uit op negen zetels.



De PvdA verliest ook en gaat van tien naar acht zetels, maar lijkt wel op de weg terug, zoals ook blijkt uit landelijke peilingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar kwam de partij, ooit de grootste in de stad, nog uit op omgerekend vier tot vijf zetels in Amsterdam.



Maurice de Hond kwam uit op vijf zetels voor de PvdA.