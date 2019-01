D66: bied maaltijdbezorgers verkeerstrainingen aan

Vroege maakt zich zorgen om de veiligheid van de maaltijdbezorgers. Volgens hem rijden honderden jongeren iedere dag door Amsterdam om eten te bezorgen bij mensen thuis en dat aantal groeit. "Maar het lijkt te schorten aan aandacht voor de verkeersveiligheid.''



Vroege zegt dat de concurrentie vaak groot is en de druk om snel te bezorgen ook. "Jongeren zijn dan misschien makkelijker bereid een extra risicootje nemen op de scooter, om zo die fooi binnen te slepen.''



Onveilig

Om die reden roep D66 het college op in overleg te treden met de branche om aanvullende verkeerstraining voor bezorgers te regelen. Eerder dit jaar stelde de partij al schriftelijke vragen over de positie van bezorgers, na signalen dat sommige werkgevers het met de veiligheid niet al te nauw nemen. Naar aanleiding van de beantwoording van die vragen wil Vroege nu actie.



Vroege: ''De wethouder moet in overleg treden met de branche. Wat ons betreft moet dat leiden tot aanvullende verkeerstrainingen voor bezorgers. In Nijmegen worden dergelijke extra cursussen al gegeven. De baas is óók verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. We kunnen dit niet alleen aan de jongens en meisjes die per fiets of per scooter willen bijverdienen neerleggen.''