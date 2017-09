D66: Beeld van Wibaut moet terug naar de Wibaut

Wibaut was alom gerespecteerd en aanjager van woningbouw, een onderwerp dat tegenwoordig weer minstens zo belangrijk is Marcel van den Heuvel

Het werd opgeslagen, en in 2010 tijdelijk herplaatst op de brug over de Singelgracht, bij het Weesperplein. Daar staat het nu tussen de bouwhekken, tot onvrede van D66-raadslid Marcel van den Heuvel die Ivar Manuel om hulp vroeg.



"De Wibautstraat is prachtig geworden met een groene middenberm en een dubbele bomenrij. Op die as, in het midden van de straat, zou het beeld de plek krijgen die het verdient," aldus Van den Heuvel.



Aanjager van woningbouw

"Wibaut was alom gerespecteerd en aanjager van woningbouw, een onderwerp dat tegenwoordig weer minstens zo belangrijk is. Laten we de geschiedenis van deze stad levend houden en dit beeld weer prominent tentoon stellen."



Van den Heuvel kaart zijn wens donderdag aan in de gemeenteraad en hoopt dat wethouder Kajsa Ollongren (Cultuur) in actie komt.