D66 Amsterdam kiest nieuwe voorzitter

Moeskops is sinds 2008 lid van de politieke partij en was de afgelopen vier jaar lid van de bestuurscommissie in stadsdeel centrum. Ze is ondernemer, heeft een eigen communicatiebureau en is mede-eigenaar van een restaurant.



In totaal hebben 546 leden hun stem uitgebracht, 66% van de stemmen is naar Elise Moeskops gegaan. Op de AAV van zondag 23 september heeft de huidige voorzitter, Saskia Groenewoud, de voorzittershamer overgedragen aan haar opvolgster.



Nieuwe vicevoorzitter

Ook de nieuwe vicevoorzetter werd door de leden gekozen. Sjoerd Warmerdam volgt Mohamed Baba op.



Warmerdam werkt als beleidscoördinator bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was hij fractiemedewerker voor D66 Amsterdam West en van 2017 tot 2018 ook raadslid voor de bestuurscommissie in stadsdeel West.