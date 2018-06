Cypress Hill treedt op in AFAS Life

De show is onderdeel van de Elephants On Acid Tour die in het teken staat van het te verschijnen gelijknamige album van de Latijns-Amerikaanse hiphopcrew uit Los Angeles. Cypress Hill vierde onlangs het 25-jarig bestaan met een speciale tournee.



Vorig jaar stond de groep op Lowlands. De groep scoorde in de eerste helft van de jaren negentig hits als How I Could Just Kill A Man, Insane In The Brain, I Ain't Goin' Out Like That en (Rock) Superstar. Cypress Hill bracht eerder al acht albums uit. Daarvan verkochten ze ruim achttien miljoen exemplaren.



De kaartverkoop voor de show in Amsterdam begint vrijdag om 11.00 uur.