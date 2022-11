Cynthia Akkerman wil weer dagjes weg kunnen met haar gezin: ‘We moeten zo vaak nee zeggen tegen onze dochter’

Cynthia Akkerman: 'We moeten al zo vaak nee tegen onze dochter zeggen.' Beeld Eva Plevier

Cynthia Akkerman (31) en Willem Jonker (34) hebben heel wat meegemaakt in de zeventien jaar dat ze samen zijn. Hij verliet als tiener zijn ouderlijk huis en moest via Jellinek afkicken van een wietverslaving. Zij kreeg een miskraam, een molazwangerschap (zie kader) en twee vroeggeboortes die gelukkig wél goed afliepen. Lange tijd hadden ze geen huis en woonden ze bij familie.

Kort nadat ze de sleutels voor hun huidige appartement in Amsterdam-Noord kregen, verloren beiden hun inkomen. “We zouden wel een heel boek kunnen schrijven,” lacht Akkerman, die ondanks alles positief is gebleven. “Sommige mensen zouden allang uit elkaar zijn, maar wij zijn er sterker van geworden. We weten wat we kunnen hebben.”

Ze leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en MSN – het Whatsapp van de jaren 00. Zij was 14 en hij was 17 toen ze elkaar ontmoetten in ‘het winkelcentrum’, het Buikslotermeerplein in Noord. Een dag later hadden ze verkering.

Appartement in Noord

In diezelfde buurt wonen ze nu in een nieuwbouwflat met hun 7-jarige dochter en zoontje van zeven maanden. Het is een vrijesectorwoning, en eigenlijk flink boven budget. Ze dachten het net te kunnen betalen, met twee inkomens. Akkerman heeft een mbo-diploma Zorg en Welzijn, en werkte in de bejaardenzorg en thuiszorg; Jonker werkte bij sociaal werkbedrijf Pantar.

Maar de dag nadat ze hun sleutels hadden gekregen, ging de eerste coronalockdown in. Jonker verloor zijn baan en Akkerman zat net tussen banen in toen ze opnieuw zwanger werd. “Op veel sollicitaties kreeg ik de reactie: sorry, we nemen geen risico met zwangere vrouwen. Ik werd gewoon gediscrimineerd.” Ze vroeg een uitkering aan, maar de schulden waren – in combinatie met haar studieschuld – opgelopen tot ruim 70.000 euro. “Het geld raakte gewoon op. Ik durfde geen post meer open te maken, we zaten in een soort depressie. Dus ik heb alles uit handen gegeven.” Ze staan onder beschermd bewind en wachten op schuldsanering.

Een leerproces

In het begin hadden ze het er moeilijk mee, geeft Akkerman toe. “Ik zeg altijd: alles wat er gebeurt in je leven is een leerproces. Kijk, wij waren best grote uitgevers. Nu leren we zuinig zijn, zodat als we straks ons geld weer in beheer hebben, we er beter mee omgaan.”

Wel vinden ze het pijnlijk dat ook hun dochter de geldproblemen opmerkt. “Ze denkt nu al over geld na,” zegt Jonker. “Ik gaf haar een keer 10 euro. Toen legde ze uit: als ik hiervan een heleboel knutselspullen koop, dan heb ik daar langer plezier mee dan één pop die evenveel kost. Dat breekt m’n hart. Een kind moet gewoon kind zijn.”

Momenteel werkt Akkerman één dag in de week in een verpleeghuis. “Zorg is mijn passie. Vooral vanwege de oudjes; de verhalen die ze vertellen, over hoe ze vroeger buiten speelden, naar het badhuis gingen, oorlogsverhalen. Daar leer je zoveel van. Zij hadden ook niet veel.” Ze zou graag meer werken, maar op advies van de bewindvoerder blijft het hierbij.

Bewindvoerder

Eigenlijk krijgen huurders in de vrije sector geen huurtoeslag, maar hun bewindvoerder heeft een regeling getroffen. Die subsidie vervalt als ze meer gaat werken, waardoor ze onder de streep minder geld zou overhouden. “Het klinkt krom,” vindt ook Jonker. “Pas als we allebei werken, hebben we echt geen hulp meer nodig.” Hij krijgt vanaf volgend jaar hulp bij het zoeken van een baan, maar zit nu in een traject om zijn gebit op te knappen. Een klantmanager begeleidt hem namens de gemeente al ruim tien jaar op het gebied van werk en gezondheid.

Het gezin heeft één fiets, openbaar vervoer kunnen ze niet betalen en de auto moesten ze verkopen. Willem kan geen lange afstanden fietsen vanwege zijn slechte longen en hun dochter is haar kinderfiets eigenlijk al ontgroeid. Een grotere kinderfiets en een bakfiets zouden een uitkomst zijn. Akkerman: “We houden van natuur, dus dan kunnen we samen naar de weilanden, het strand, of ’t Twiske. We moeten al zo vaak nee tegen onze dochter zeggen: we hebben de kerst eens overgeslagen, Sinterklaas, haar verjaardag. Het zou leuk zijn als we in elk geval dagjes weg kunnen.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl. Meer info: amsterdammerhelptamsterdammer.nl.

Molazwangerschap Een molazwangerschap is een vorm van gynaecologische kanker waarbij er iets misgaat bij de bevruchting en celdeling. De placenta – die bestaat uit trofoblastcellen – groeit heel snel, maar er ontstaat er geen embryo, of alleen een embryo die niet levensvatbaar is. Door de groei van trofoblastcellen in de baarmoederholte en door vochtophoping ontstaan talloze blaasjes, die samen een gezwel vormen die iets wegheeft van een druiventros. Vaak is dit te zien op de eerste echo; dan pas blijkt dat het niet om een gewone zwangerschap gaat. Meestal kan een arts het gezwel (grotendeels) verwijderen; als de blaasjes teruggroeien kan chemobehandeling nodig zijn, maar de kans op genezing is heel groot. De ziekte is zeldzaam: één op de duizend zwangerschappen is een molazwangerschap.

De wens van vorige week Vorige week vroeg het Team van der Pek om donaties voor een sinterklaasactie voor kinderen in de buurt. Dat was succesvol: Paroollezers doneerden 5000 euro, en nog meer voor andere sinterklaasacties in de stad. De vijf dames van het ‘Team van der Pek’ zijn zogeheten gezondheidsambassadeurs: ze organiseren een wekelijkse knutsel- en kookmiddag voor kinderen uit de Van der Pekbuurt in Noord met aandacht voor duurzame en gezonde voeding. Vorig jaar zagen de vrouwen zich óók genoodzaakt zich over Sinterklaas te ontfermen. “Door corona waren veel ouders hun werk verloren of ze kampten met minder inkomsten door ziekte,” zegt Amarfi Acosta Sanchez. “Ze konden geen cadeautjes voor hun kinderen kopen.” Dit jaar wil het team minstens honderdvijftig kinderen blij maken met gezonde snacks, spelletjes, cadeautjes en een echte Sint en Piet in een versierd buurthuis. Maar ze hebben zelf geen diepe zakken. Het buurthuis drijft op gemeentelijke steun en die dekt de cadeautjes voor kinderen bij lange na niet. Daarom vragen ze om donaties, ‘zodat zoiets moois niet verloren gaat’. Dankzij grote én kleine donaties gaat er 5000 euro naar de sinterklaasactie. “Echt ongelofelijk,” zegt Acosta. “We kunnen zeker honderdvijftig kinderen blij maken, misschien zelfs meer. Voor elk kind willen we een cadeau ter waarde van 25 à 30 euro kopen, en daarnaast eten, kleding, en natuurlijk pepernoten en limonade. Ik ben vooral heel blij voor de kinderen.” Er werd zelfs nog meer geld opgehaald. Dat gaat naar vergelijkbare sinterklaasacties in de stad. “Supergoed vind ik dat, want kinderen in andere stadsdelen verdienen hetzelfde.”