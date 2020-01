Curator MC Slotervaart met de dood bedreigd

Curator Marlous de Groot is kort na het faillissement van het MC Slotervaart met de dood bedreigd. Ze heeft enige tijd 24-uurs beveiliging gehad.

Een 38-jarige Amsterdammer, die patiënt noch medewerker van het Slotervaart was, is in november veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor de bedreiging. Volgens de rechtbank las de man in de media over het faillissement en werd hij daar boos over. Hij heeft vervolgens de contactgegevens van de curator opgezocht en op 20 december 2018 haar kantoor gebeld. Hij vroeg de secretaresse of hij De Groot mocht spreken. Volgens de secretaresse heeft hij daarna meerdere malen dreigend toegevoegd: ‘Ze krijgt een kogel door haar kop’.

De Groot zat op dat moment samen met curator Marc van Zanten in de zeer hectische afwikkeling van het faillissement van het MC Slotervaart. In de voorgaande weken moesten patiënten naar andere ziekenhuizen worden verwezen. In de praktijk wisten ze vaak niet waar ze aan toe waren. Ook medewerkers wisten niet hoe lang ze nog aan het werk konden blijven.

Chaotische situatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde afgelopen december dat het wegvallen van een ‘organisatiestructuur’ leidde tot een ‘chaotische situatie’. Andere ziekenhuizen hadden te weinig capaciteit om de patiënten op te vangen, waardoor behandelingen van de patiënten werden vertraagd. Bovendien hadden ontvangende ziekenhuizen niet altijd de beschikking over patiëntgegevens. Omdat de behandeling met de eigen arts moest worden onderbroken, leidde dat tot risico’s op vertraging, terugval en zorgmijding. In die chaos moesten de curatoren ook nog hun werk doen.

De curator voelde zich ernstig bedreigd en had 24-uursbeveiliging nodig. De verdachte heeft de bedreiging bekend. De officier van justitie eiste een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Een te hoge straf, vond de rechtbank, en veroordeelde de man tot veertig uur taakstraf.

De woordvoerder van de curatoren bevestigt het verhaal, maar wil niet ingaan op de zaak. “De rechter heeft gesproken en het ligt nu achter ons.”